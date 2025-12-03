El CTM Jerez, club inclusivo y solidario

El CTM Jerez ha realizado una exitosa exhibición inclusiva con motivo del 'Día Internacional de la Discapacidad'. La entidad llevó a cabo este martes una destacada muestra deportiva en el IES La Campiña de Guadalcacín, una jornada en la que la comunidad educativa pudo conocer de primera mano el trabajo que desarrolla la sección adaptada del club.

La actividad, celebrada en el pabellón del centro, reunió a decenas de estudiantes y docentes que siguieron con gran interés las demostraciones técnicas ofrecidas por los jugadores, encabezados por su presidente Sebastián Guerrero. Durante la exhibición, los deportistas mostraron diferentes modalidades de juego adaptado, explicaron las particularidades de cada categoría y realizaron partidos de exhibición que despertaron la admiración del público. Hay que destacar la presencia de los jugadores Claudia Reynaldo, Salvador San Ignacio, Jairo Cerdeño y Gabriel Cordón.

El objetivo de la iniciativa fue visibilizar el deporte inclusivo y poner en valor el esfuerzo y la dedicación de los deportistas con diversidad funcional que forman parte del club.

Los alumnos sigue atentos las explicaciones de Sebastián Guerrero.

Los responsables del CTM Jerez han destacado la importancia de acercar este tipo de actividades a los jóvenes para fomentar el respeto, la integración y la igualdad de oportunidades en el ámbito deportivo y social y el alumnado no solo actuó como espectador, sino que también tuvo la oportunidad de participar en pequeños retos y pruebas dirigidas por los monitores, lo que generó un ambiente cercano y participativo. Para muchos estudiantes, fue su primer contacto con el tenis de mesa adaptado, una experiencia que calificaron como "inspiradora y motivadora".

Desde el instituto se agradeció al club su implicación y su compromiso con la sensibilización, señalando que este tipo de jornadas ayudan a derribar barreras y a comprender la diversidad desde una perspectiva positiva y enriquecedora. La exhibición concluyó con un aplauso unánime y con la promesa de seguir colaborando en futuras actividades que promuevan el deporte inclusivo en Jerez.