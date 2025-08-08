El VIII Gran Premio Clínica Beiman se disputa el sábado 16 en el Circuito de Jerez

El Circuito de Jerez Ángel Nieto será testigo el sábado 16 de agosto de la próxima cita del calendario andaluz de carretera, el VIII Gran Premio Clínica Beiman, organizado por el CC Mountain Bike Jerez y que cuenta con la colaboración del Servicio de Deportes. Esta prueba es puntuable para el CAREBA Cadete y Júnior, la Copa de Andalucía Féminas, el Ránking Andaluz y el Circuito Provincial de Cádiz (de adultos y de escuelas), convirtiéndose en un encuentro estratégico para ciclistas en plena pugna por estos títulos. La competición arrancará a las 9:00h y reunirá a ciclistas de todas las provincias andaluzas, de Extremadura y Portugal en una jornada de pura velocidad y táctica sobre el trazado andaluz.

La prueba se disputará bajo formato de circuito en carretera sobre un trazado de 4,33km, siendo valedera para todas las categorías, desde escuelas hasta Máster-70, tanto masculinas como femeninas. Un evento abierto a la cantera, los veteranos y la élite competitiva andaluza, todos sobre el mismo escenario. El número de vueltas se establecerá a criterio del jurado técnico.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 14 de agosto, a través del formulario web habilitado en la Federacion Andaluza. El precio para los adultos (a partir de la categoría cadete) es de 6 euros, permitiéndose la participación solo a ciclistas federados. Para las categorías de escuelas sí se permite la participación de ciclistas no federados, que deberán abonar 8€, además de federados, cuyo precio de inscripción es de solo 2 euros. Los participantes deberán abonar 10€ adicionales en concepto de fianza por el chip, que será reembolsada tras la devolución del mismo al finalizar la prueba. El mismo día del evento se permitirá la inscripción in situ únicamente si quedan plazas disponibles, con un recargo de 2 euros sobre el precio base.

La recogida de dorsales, control de licencias y entrega de chips se llevará a cabo en el propio Circuito de Jerez, entre las 7:30h y las 8:30h. La reunión del Jurado Técnico está fijada a las 8:00h, y la reunión de directores deportivos a las 8:30h, ambas en el mismo recinto.

Presentación del trofeo

El trofeo ha sido presentado este viernes en el Circuto y la delegada de Empleo, Empresa, Trabajo Autónomo y Comercio, Nela García, ha destacado que "es una gran satisfacción poder contribuir desde el Gobierno de Jerez a la organización de este evento, con un club como el Mountain Bike y el Indeso, que tanto aportan al deporte de Jerez" y ha agradecido "a Clínica Beiman la implicación que tiene con el deporte de la ciudad, con este evento y con el club, porque el papel de las empresas es fundamental a través de su patrocinio para celebrar pruebas de esta importancia y que proyectan a la ciudad".

Igualmente, ha tenido palabras de agradecimiento "para el Circuito y su director por poner a disposición las instalaciones nuevamente para un evento deportivo de la ciudad. Es la catedral de las dos ruedas, y en este caso, serán las dos ruedas que se moverán con el corazón, por y para Jerez".

Por su parte, Cayetano Gómez, director-gerente del trazado jerezano, ha destacado que "estamos muy gustosos de acoger de nuevo este año esta competición que es tan vistosa, que es un deporte como el ciclismo, que además me encanta, es un bellísimo deporte, y veremos competiciones desde escuelas a equipos de más edad en nuestro Circuito, un gran espectáculo" y ha recordado que el Circuito de Jerez formó parte de la propia historia de la Vuelta Ciclista a España cuando acogió la etapa final de la edición de 1986 con una contrarreloj de 22 kilómetros. Una edición cuyo vencedor fue una figura clave del ciclismo español de los ochenta, Álvaro Pino.

Cartel del VIII Gran Premio Clínica Beiman de ciclisno en carrereta.

El VIII Gran Premio Clínica Beiman acogerá "todas las categorías existentes, agradecemos al Ayuntamiento, al Circuito, a Clínica Beiman por supuesto, su participación para este evento que no para de crecer. El tiempo va a acompañar, habrá puertas abiertas, y será nuevamente una jornada para disfrutar y para recordar", ha remarcado Manuel Rodríguez, que fue presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo, fundador del Club Ciclista Mountain Bike y que apoya técnicamente tanto al club como a la propia federación en distintos eventos.

El presidente del 'Club Ciclista Mountain Bike' y de su equipo de competición 'Club Ciclista Indeso Bike-MCVIMAN Mobiliario Comercial', Sergio Castro, ha hecho hincapié en que participará el equipo de carretera de categoría cadete "que tan buenas noticias nos está dando en la competición, siempre entre los cinco primeros, y que esta misma semana estará compitiendo en el Bajo Aragón, ha revalidado este año el título como campeón de Andalucía y ha participado también en pruebas internacionales".

Castro ha destacado que "este Gran Premio acoge así la Copa de Rendimiento Base de Andalucía (CAREBA) de cadetes y juniors, que es la Copa de Andalucía, es Circuito Provincial desde niños a másters y Copa de Andalucía de Féminas, por lo que estamos realmente ilusionados con este evento, que va a batir récord de participación, y que tiene solera en el calendario andaluz".

Por su parte, la directora de Clínica Beiman en Jerez, Silvia del Ojo, ha afirmado que "es un deporte en el que se transmiten muchos valores, no es individualista ni mucho menos, se trabaja sobre todo el equipo. Organizar esta competición aquí es un plus, porque además una ciudad como Jerez que está proyectándose como Capital Europea de la Cultura tiene en el Circuito y en este evento otra forma más de mostrar al mundo los valores del deporte, la cultura del deporte y nosotros, como Clínica Beiman que damos nombre al Gran Premio Ciclista, estamos orgullosos de dar nombre a esta competición tan importante".