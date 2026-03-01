Grave tropiezo del Guadalcacín FSF en casa ante Torcal, un rival directo (1-2)

El Guadalcacín FSF sufrió ante El Torcal una derrota muy peligrosa en la luha por mantener la categoría en la Primera División femenina de fútbol sala. El equipo de Andrés Sánchex caía este sábado en el Jerónino Osorio contra un rival directo por 1-2, le igualaba el golaveraje particular (en la ida fueron las jerezanas las que ganaron 1-2) y cuentan con mejor generasl, además de sumar ahora tres puntos más (24) que las guadalcacileñas (21). La única buena noticia para las verdes fue la derrota del Penya Esplugues, que con 18 unidades sigue marcando el camino a Segunda División.

La tensión por la importancia de los puntos en juego se palpaba en el ambiente, ninguno de los dos equipos quería cometer errores que les hicieran ir a remolque y los riesgos que se corrían eran mínimos en la parte inicial del juego. Así, hasta que en el minuto diez y precisamente tras una mala salida en juego desde atrás de las locales se convertiría en el 0-1. Torcal recuperó en media cancha y en un tres para uno Marta Collado aprovechaba el servicio de Lida Dos Santos para marcar a puerta vacía.

Reacionó de inmediato el Guadalcacín con dos ocasiones muy buenas para Nona y Elena Aragón y a la tercera fue la vencida en una recuperación de Gleice. Atravesó toda la pista y cuando iba a fusilar a la meta visitante vio que por su izquierda llegaba como una exhalación Jussara, cediéndole el gol a su compañera, que acababa lesionada al golpearse con el muro tras la portería, aunque se pudo incorporar más tarde sin problemas.

Con el empate a uno acabó el primer tiempo y se pasó a un segundo en el que las visitantes salieron más decididas a hacer el segundo. Tuvieron un par de ocasiones claras desbaratadas por la portera guadalcacileña, pero en un lanzamiento de falta lateral sin demasiado peligro en apariencia, Marta Escribano sorprendía con un disparo que se colaba junto al palo izquierdo de la meta local a falta todavía de 11 minutos para acabar el encuentro.

Le tocaba reaccionar de nuevo al Guadalcacín FSF, aunque fue Lida la que ponía de nuevo a prueba a Sandra Buzón con un zurdazo que la portera tenía que desviar a la esquina. Se defendía bien El Torcal en bloque bajo y al equipo de Andrés Sánchez le costaba crear ocasiones más allá de algún disparo lejano sin puntería. A cinco minutos del final, Sánchez ordenó juego de cinco, teniendo el empate Elena Aragón con un remate que se estrellaba en el palo. Con el paso de los minutos, el Guada fue un quiero y no puedo y se dejaba tres puntos importantísimos para la permanencia en Primera.