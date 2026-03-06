El Guadalcacín FSF aspira a cortar su mala dinámica en casa del Alcantarilla

En plena mala racha de resultados y con sólo tres puntos sobre los puestos de descenso, aunque con un partido menos, el Guadalcacín FSF afronta este sábado una complicada salida a la pista del Alcantarilla de Murcia, equipo que tras un mal comienzo de temporada ha enmendado la plana hasta el punto de que se encuentra situado en una cómoda sexta plaza con 31 puntos, a 13 del descenso y con la permanencia prácticamente atada.

Todo lo contrario que un Guadalcacín que sólo ha sumado un punto de los últimos 15 posibles y que ha visto cómo la distancia con la zona roja de la tabla ha pasado de los nueve a los tres puntos. La visita a Murcia ante un rival potente y que sólo ha perdido dos partidos en su cancha esta temporada y el mal momento de las jerezanas no invitan a dar la campanada, pero cosas más extrañas se han visto en el deporte y, lógicamente, el equipo que dirige Andrés Sánchez va a pelear por sumar los tres puntos o, al menos, no venirse de vacío a Jerez.

Una de las principales preocupaciones del técnico es la escasa efectividad que están mostrando sus pupilas cara a la portería contraria. De hecho, el Guadalcacín FSF es, salvando a los dos últimos, de los menos goleadores del campeonato, aunque también es de los que menos encaja. Eso hace que el balance actual sea de -10. "Estamos generando mucho pero nos cuesta un mundo anotar", comenta el técnico, quien añade que "a ver si podemos cambiar un poquito esta racha. De los últimos cinco partidos hemos perdido cuatro y empatado a uno. La semana pasada creo que fuimos bastante mejor que Torcal, la pelotita no entró y eso hizo que ellas ganaran y nos superaran en la clasificación".

Ahora toca desplazamiento a Murcia para jugar en el Municipal Amigos del Fútbol Sala Sara Carrillo contra el Alcantarilla (18:00 horas), "un rival que ahora está con la flecha para arriba. Se tiró muchos partidos perdiendo, pero ahora está al contrario que nosotros. Estaban mal y nosotros bien y ahora es al revés, ellas están mejor y nosotros mal. Han recuperado a mucha gente, tienen jugadoras con mucha experiencia y en su casa es un equipo muy fuerte. Va a ser complicado", advierte el técnico.

No obstante, Sánchez apunta que "ojalá sea el partido que nos cambie esta dinámica negativa que llevamos, pero va a ser difícil porque es un rival muy complicado y en su cancha, donde aprietan bastante. A ver si conseguimos que las chicas se animen y tengan otra motivación, están un poco bajas con estos resultados tan negativos, pero hay que seguir trabajando, esto es Primera División y no podemos bajar los brazos".