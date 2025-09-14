Al Guadalcacín FSF se le escapa el triunfo ante Poio Pescamar a sólo siete segundos del final (2-2)

Segunda jornada de la Primera División Iberdrola y primer punto para el Guadalcacín FSF, que pudieron ser tres. El cuadro de Andrés Sánchez se estrenaba en el Jerónimo Osorio ante el potente Poio Pescamar y no solo le plantó cara, le tuteó, le superó, fue siempre por delante en el marcador y encajó el tanto de la igualada a dos final a siete segundos del final. Las pedáneas, tras completar un buen partido en su estreno en Móstoles pese a la derrota (3-1), se quedaron con la miel en los labios y no lograron el deseado primer triunfo. Zaide Pérez, tras un pase de Lavrador sobre la bocina, conseguía el empate a dos y dejaba a las pedáneas sin una recompensa mayor que se habían ganado durante todo el encuentro.

El partido arrancó con un cuadro local con las ideas claras y un larguero de Lora avisaba a un Poio Pescamar, que no encontraba su mejor versión y que no se encontraba para nada cómodo en la pista. Dos goles consecutivos de las guadalcacileñas, el primero de Rafa Pato en propia meta (8'), intentando bloquear un disparo exterior de Lora, y el segundo de Ame Romero (9'), culminando una rápida contra a pase de Guti, permitían a las de Andrés Sánchez hacerse con el control del encuentro.

Tras un tiempo muerto, el rumbo de la cita cambió. Las conserveras mejoraron bastante sobre la cancha y con un disparo a la madera de Pedreira estuvieron cerca de recortar distancias. No lo lograron y los equipos se marcharon al vestuario con 2-0 a favor de las anfitrionas.

El Poio Pescamar se veía obligado a arriesgar con el paso de los minutos si quería sacar tajada del Jerónimo Osori ante un Guadalcacín FSF cómodo con la ventaja. A basse de empuje, en el 28' un gol de Chuli le daba otro aire al partido (2-1). Las de Sánchez se esforzaban ante la creciente presencia ofensiva visitante, que acabaría con el juego de cinco. Y cuando todo apuntaba a la priemra victoria del combinado pedáneo por la mínima, Zaide Péez lograba la igualada a siete segundos del final para mantener la imbatibilidad del Poio Pescamar.

El resto de la jornada

El Melilla CD Torreblanca, sin conseguir desplegar todavía sobre la cancha su mejor versión, logra mantener la primera plaza de la tabla después de goleaer (5-0) a un CD Chiloeches, al que le faltó más presencia ofensiva . A las melillenses les siguen igualadas a seis puntos, el Arriva AD Alcorcón, que en el amanecer de la jornada vencía con claridad al CD Burela, merced a una segunda parte donde las de Piru subieron un escalón su intensidad (6-2). Junto a norteafricanas y alcorconeras, Les Corts UBAE conforma el trío de cabeza a igualad de puntos, tras rubricar la sorpresa de la jornada. Las de Nil Marco en una primera parte sin mácula y, sabiendo sufrir en la segunda, fueron capaces de derrotar al vigente campeón, el Futsi At. Navacarnero (5-3).

La AD Ceuta, a pesar de no contar en el banquillo con su entrenador titular Anto Fernández, concentrado con la selección de Armenia, hacía historia al sumar su primer triunfo en la categoría, en un duelo de poder a poder ante el Ourense Ontime, con un doblete de la ucraniana Julia Forsiuk (4-3).

También, por primera vez esta temporada, tanto AE Penya Esplugues como Nueces de Ronda At. Torcal conseguían sumar su primer punto en liga, en un duelo donde las catalanas igualaron hasta en dos ocasiones los tantos con los que las andaluzas se adelantaban en el marcador (2-2).

Tras una primera parte sin goles, el inicio de la segunda mitad, con interrupciones, expulsiones y la intensidad propia de dos equipos con la victoria como objetivo único, hizo que los espectadores del Riberas de Lea disfrutaran de un duelo sin precedentes. Castro Bloques Cando y LBTL Futsal Alcantarilla acabaron repartiéndose los puntos en un segundo periodo para enmarcar, pleno de emoción y alternativas (2-2).

El otro empate de la jornada lo lograba el MRB Móstoles, que de la mano de Patri Chamorro se mantiene invicto, tras un gol de Benete con el juego de cinco en el tramo final, para lastrar la remontada parcial del actual subcampeón, el STV Roldán, que no conoce la victoria (3-3).