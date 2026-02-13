El Guadalcacín FSF recibe a uno de los gallitos del grupo

El Guadalcacin FSF recibe este sábado a partir de las seis de la tarde en el pabellón Jerónimo Osorio a uno de los gallitos de Primera División, Roldán STV, que ocupa el tercer puesto de la clasificación. El cuadro murciano cuenta con jugadoras internacionales, tanto españolas como portuguesas, y cuenta con un palmarés importante dentro del fútbol sala femenino nacional.

"Es uno de los equipos más potentes de la categoría", ha destacado Andrés Sánchez, técnico del Guadalcacín, que espera un encuentro difícil en su feudo. "Ellas tienen jugadoras de mucho nivel, y cuentan con Maye Mateos, que ha sido internacional y que poco a poco, tras perderse el último mundial por una lesión, ha comenzado a coger la forma".

Pese a todo, el cuadro jerezano tratará de hacer valer el factor campo para sumar tres puntos importantísimos que le sirvan para poner tierra de por medio con los puestos complicados de la clasificación. Hay que recordar que el Guadalcacín FSF se encuentra actualmente a cinco puntos del descenso, que marca el Atlético Torcal.

"Para nosotros sería fantástico ganar, y vamos a intentarlo, hemos trabajado muy bien esta semana, y ojalá podamos conseguir este triunfo porque nos alejaría de los fantasmas del descenso. Ya en el último partido en casa del Alcorcón estuvimos a punto, ya que perdimos 3-2", ha añadido Andrés Sánchez.

Finalmente, ha pedido "el apoyo de nuestra afición una vez más para hacer del pabellón un fortín".