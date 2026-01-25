El Guadalcacín FSF roza la proeza en Alcorcón (3-2)

Va a tocar sufrir esta segunda vuelta. El Guadalcacín ha pasado en apenas unos días de tener 11 puntos sobre el descenso a tener sólo cinco. La derrota contra el Penya Esplugues, que esta semana ha vuelto a ganar, recortaba la distancia a ocho y ahora se ve reducida después de que las jerezanas hayan caído en casa del Alcorcón, terceras en la tabla. El equipo de Andrés Sánchez tuteó a uno de los favoritos al play-off por el título y llegó a estar por delante en el marcador, pero finalmente tuvo que hincar la rodilla pese al enorme partido de las guadalcacileñas, que por momentos soñaron con la proeza.

Compitió como nunca el cuadro jerezano, que por medio de Amelia Romero empataba el choque a los nueve minutos tras el 1-0 que hizo subir al electrónico Laura Ajenjo. Antes del descanso, el Guada volvió a percutir de nuevo con Amelia como goleadora tras una gran asistencia de Lora, pero justo antes de llegarse al ecuador del partido Vane Sotelo establecía la igualada recogiendo un rechace de un lanzamiento de falta que había estrellado en el larguero.

La segunda mitad fue de poder a poder con dos equipos jugando un gran fútbol sala. Las locales intentaban hacer el tercero y el Guada tenía varias oportunidades para colocarse de nuevo en ventaja. No fue así y a los 30 minutos el Alcorcón hacía el 3-2 por medio de Sara tras un claro error de la defensa visitante, que no supo cerrar un pase de Aida de Miguel.

En los últimos minutos, Andrés Sánchez mandó jugar de cinco a su equipo, que tuvo un par de buenas acciones para igualar la contienda, pero las jugadoras no estuvieron finas en la definición y al final el partido acababa con el 3-2 para las madrileñas. El próximo fin de semana no hay liga, que se reanudará el 7 de febrero con el Guadalcacín FSF-Les Corts, un rival directo que aventaja en un punto a las jerezanas.