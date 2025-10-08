La Gymkhana Bike Jerez, entre los actos de la Noche Azul y Blanca

El CD Mountain Bike Jerez, a través de su Escuela de Ciclismo Bike Jerez, celebrará este sábado 11 de octubre una nueva edición de la Gymkhana Bike Jerez en la Plaza de la Asunción. La actividad se desarrollará de 18:30 a 21:30 horas, coincidiendo con los eventos de la Noche Azul y Blanca organizados por el Ayuntamiento de Jerez, y ofrecerá una propuesta gratuita y abierta a todas las edades.

Durante la jornada, se instalará una zona de obstáculos para bicicletas, además de karts de pedales y bicicletas disponibles para quienes no dispongan de una propia. Los monitores del club estarán presentes para acompañar y orientar a los participantes, siendo obligatorio el uso del casco.

El evento se enmarca dentro del programa de actividades de la Noche Azul y Blanca, una cita que une deporte, cultura, tradición y festividad en el centro histórico de Jerez. En palabras del presidente del club, Sergio Castro Ruiz, “esta actividad es una forma de fomentar entre los más pequeños el uso de la bicicleta como medio de transporte, además de dar a conocer que en Jerez existe un club con infraestructuras, materiales y muchas ganas de seguir trabajando por el deporte y la movilidad sostenible.”

La Gymkhana Bike Jerez cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez, Jerez2031 (Ciudad candidata a Capital Europea de la Cultura) y el Rule Equipo Ciclista.