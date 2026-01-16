Ya hay fecha para los dos ciclos de las carreras de caballos de Sanlúcar 2026

El comité directivo de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, ha aprobado en su última reunión las fechas de la Temporada de Carreras de Caballos en las playas sanluqueñas de este próximo verano 2026. Como viene siendo tradicional, la reunión hípica veraniega estará dividida en dos ciclos, de tres días cada uno, incluidos dentro del mes de agosto. El primero tendrá lugar los días 8, 9 y 10 y el segundo los días 21, 22 y 23.

Las fechas aprobadas atienden como es habitual al calendario de mareas de este próximo verano, ya que los días de carreras tienen que cuadrar con una buena bajamar para que los caballos purasangres puedan competir con orilla y pista suficiente por la playa.

Desde la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar ya se está planificando la temporada y se está trabajando en varios asuntos, entre ellos el de la captación de patrocinadores con el fin de cerrar una temporada con garantías suficientes y acorde al acontecimiento que cada verano se celebra en las playas sanluqueñas.

Igualmente, por undécimo año consecutivo, Loterías y Apuestas del Estado, LAE, ha incluido a las Carreras de Caballos de Sanlúcar en el calendario nacional de la apuesta hípica externa, junto a hipódromos como el de Madrid, San Sebastián y Dos Hermanas. Este año se contará con una jornada de Lototurf que tendrá lugar el primer día del segundo ciclo, es decir, el 21 de agosto.

En este 2026 se cumple la 181 edición de las Carreras de Caballos en las playas de Sanlúcar, declaradas Fiesta de Interés Turístico Internacional.