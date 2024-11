Horario y cómo ver en TV la despedida de Rafa Nadal en Copa Davis de Málaga

Málaga/El pabellón José María Martín Carpena de Málaga acoge esta semana los últimos partidos de la Copa Davis 2024, que este año despierta un interés especial: Rafa Nadal anunció el pasado octubre que este sería su último torneo como tenista profesional. La despedida del mejor tenista español de la historia solo podrá seguirse desde Movistar, que emite los partidos de España, una semifinal y la final en su plataforma online, disponible para cualquier usuario, y ofrece el 100% de la competición en exclusiva a clientes del propio operador con sus canales de deportes contratados.

Los días 19, 20 y 21 de noviembre se juegan los cuartos de la Copa Davis 2024, el 22 y 23 las semifinales y el 24 a las 16:00 horas se disputa la final. Por el momento, el único encuentro seguro del equipo español será contra Países Bajos el próximo 19 de noviembre (17:00 horas).

Movistar tiene los derechos para emitir los partidos de la Copa Davis 2024. Desde su plataforma Movistar Plus+ por 9,99 euros al mes: ha emitido la fase de grupos y dará en los canales M+ Vamos y Movistar Plus+ los encuentros del equipo español, una semifinal y la final. Por otro lado, en los canales incluidos en su paquete Deportes Total por 24 euros (más el coste de la tarifa miMovistar con fibra, móvil y TV que contrates.): desde M+ Vamos, Movistar Plus+, M+ Deportes y M+ Deportes 2 da toda la competición al completo.

Horarios de la Copa Davis 2024 / Movistar

La opción con todo el tenis de la temporada, Copa Davis incluida, está en el paquete Deportes Total de Movistar, con un precio de 24 euros al mes. La cuota por separado no es elevada, pero el truco está en que no podrás adquirir este extra sin otros servicios del operador: una tarifa con al menos una línea de fibra y de móvil (desde 52,9 euros) y el paquete Movistar Plus con 90 canales (12 euros), esencial para acceder al resto de televisión de la compañía. La factura final, por lo tanto, será de un mínimo de 88,9 euros al mes. Tendrás un descodificador de TV, no disponible con la segunda alternativa que ofrece el operador, y la parrilla es más amplia, al disponer de los canales M+ Deportes, M+ Golf, M+ DAZN y M+ DAZN F1. Esto incluye competiciones de DAZN (por ejemplo, partidos de la Premier League o la Liga F, los mundiales de la MotoGP o la F1, entre otros), la Liga Endesa, la Euroliga y la NBA de baloncesto, la NFL con la Superbowl, golf (Ryder Cup, US Open, Open Británico, Master de Augusta y Championship de la PGA) y la temporada completa de tenis: los cuatro Grand Slam, todos los Masters 1.000 y ATP 500 y los ATP 250 más importantes.

Con Movistar Plus+ (9,99 euros) podrás ver casi un partido por fase de la Copa Davis 2024 (uno de cuartos, una semifinal y la final). La plataforma te permite ver el contenido en dos pantallas y podrás instalar su aplicación en tu televisión. Para darte de alta, solo necesitarás un correo electrónico y una tarjeta en la que se cobrará la suscripción, que no tiene ningún periodo de prueba gratis. También puedes suscribirte desde O2 y su tarifa de fibra 1 Gbps + móvil con 200 GB (50 euros), que la incluye gratis. Además, su programación incluye 80 canales (entre ellos Eurosport 1 y 2) de la TDT con series, cine (y un estreno al día), deportes (con un partido por jornada de LaLiga EA Sports, de la Champions o de la Copa del Rey, dos de la Liga Endesa y la Euroliga, tres de la NBA, entre otros muchos) y también más tenis: ● El mejor partido del día y la final de los cuatro GRAND SLAM: Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open desde los canales M+ Vamos y Movistar Plus+. ● El mejor partido del día y la final de los MASTERS 1000: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma, Cincinnati, Shanghai y otros. ● Los torneos de Eurosport: Open de Australia, Roland Garros y Laver Cup. Además de ofrecerte parte del torneo de la Copa Davis 2024 por solo 10 euros, la ventaja de suscribirte a esta plataforma es que podrás venir de cualquier operador. Por ejemplo, la suscripción con la oferta de fibra y móvil más barata del top mensual del comparador de Kelisto (Finetwork con Fibra 600 Mb + 10 GB por 18,9 €/mes) solo te saldría por 28,89 euros mensuales de cuota, 60 euros menos (-67,50%) de lo que te costaría el plan más barato con el paquete Deportes de Movistar.

Horarios

Cuartos de final

19 de noviembre (17:00 horas) Países Bajos - España Movistar Plus+

20 de noviembre (12:00 horas) Alemania - Canadá M+ Deportes 2

21 de noviembre (12:00 horas) Estados Unidos - Australia M+ Deportes 2

21 de noviembre (17 horas) Italia - Argentina M+ Deportes 2

Semifinales

22 de noviembre (17:00 horas) - Movistar Plus+

23 de noviembre (13:00 horas) - M+ Deportes 2

Final