Formación inicial que presentó el Jerez Industrial en el 4º Trofeo Juan García.
Formación inicial que presentó el Jerez Industrial en el 4º Trofeo Juan García. / Eduardo Rabaneda

Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín

Fútbol

El Jerez Industrial vence al San Fernando 1940 y se lleva el cuarto trofeo Juan García

03 de septiembre 2025 - 10:15

Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
1/14 Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín / Eduardo Rabaneda
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
2/14 Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín / Eduardo Rabaneda
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
3/14 Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín / Eduardo Rabaneda
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
4/14 Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín / Eduardo Rabaneda
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
5/14 Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín / Eduardo Rabaneda
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
6/14 Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín / Eduardo Rabaneda
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
7/14 Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín / Eduardo Rabaneda
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
8/14 Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín / Eduardo Rabaneda
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
9/14 Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín / Eduardo Rabaneda
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
10/14 Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín / Eduardo Rabaneda
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
11/14 Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín / Eduardo Rabaneda
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
12/14 Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín / Eduardo Rabaneda
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
13/14 Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín / Eduardo Rabaneda
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
14/14 Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín / Eduardo Rabaneda

También te puede interesar

Lo último

stats