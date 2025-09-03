common.go-to-content
header.menu.open
Jerez
Rincón Flamenco
Feria
Provincia
Turismo
Andalucía
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Sociedad
Salud
Medio ambiente
Motor
De compras
Economía
Deportes
Xerez DFC
Xerez CD
El circuito
Cultura
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Regístrate
Jerez
Noticias de Jerez
Turismo
Provincia de Cádiz
Vinos de Jerez
Diario de Pasión
Feria de Jerez
Deportes
Noticias deportes
Xerez CD
Xerex DFC
El Circuito
Panorama
Andalucía
España
Economía
Mundo
Entrevistas
Sociedad
Noticias Sociedad
Salud
Medio ambiente
Gastronomía
Motor
De compras
Wappíssima
BC Noticias
Tecnología
Noticias tecnología
Videojuegos
Suplemento Tecnológico
Toros
Noticias toros
Cultura y Ocio
Cultura
Pasarela
TV-Comunicación
Turismo y viajes
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Multimedia
Vídeos
Suscripciones
Suscripción al Diario en PDF
Suscrípción al Diario en papel
Buscar contenidos
Formación inicial que presentó el Jerez Industrial en el 4º Trofeo Juan García.
/
Eduardo Rabaneda
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
Fútbol
El Jerez Industrial vence al San Fernando 1940 y se lleva el cuarto trofeo Juan García
1/14
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
/
Eduardo Rabaneda
2/14
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
/
Eduardo Rabaneda
3/14
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
/
Eduardo Rabaneda
4/14
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
/
Eduardo Rabaneda
5/14
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
/
Eduardo Rabaneda
6/14
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
/
Eduardo Rabaneda
7/14
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
/
Eduardo Rabaneda
8/14
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
/
Eduardo Rabaneda
9/14
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
/
Eduardo Rabaneda
10/14
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
/
Eduardo Rabaneda
11/14
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
/
Eduardo Rabaneda
12/14
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
/
Eduardo Rabaneda
13/14
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
/
Eduardo Rabaneda
14/14
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
/
Eduardo Rabaneda
También te puede interesar
Imágenes de la victoria del Jerez Industrial frente al San Fernando 1940 en Chapín
El Jerez Industrial vence al San Fernando 1940 y se lleva el cuarto trofeo Juan García
El Mallorca retira la capitanía a Dani Rodríguez y le suspende de empleo y sueldo
Djokovic desespera a Fritz y será el rival de Alcaraz en las semifinales
Lo último
Ryanair mantiene su negativa a regresar a Jerez y anuncia recortes en más aeropuertos españoles
David Sánchez roza el podio en el Circuito de Navarra
Carolina España: "La quita de la deuda es una trampa"
El 'Telediario' de Pepa Bueno también se emite en La 2, las razones de TVE