Imane Khelif peleará por el oro en París: "No me importa lo que digan de mí"

París/La boxeadora argelina Imane Khelif aseguró que no le "importa lo que digan" de ella sobre la polémica suscitada por su inclusión en la categoría femenina de -66 kg en los Juegos Olímpicos de París, tras confirmar que peleará por colgarse la medalla de oro tras vencer por decisión unánime en semifinales a la tailandesa Janjaem Suwannapheng.

Khelif se impuso sobre su rival ante cientos de seguidores argelinos, aunque en el centro de una polémica por su elegibilidad por razones de género. La púgil, que había evitado el enorme revuelo mediático tras sus anteriores combates, rompió su silencio tras vencer en semis.

"No me importa lo que digan de mí con la polémica. Lo único que me importa es mantener el nivel y ofrecer a mi gente el rendimiento que se merece. Sé que tengo talento y esto es un regalo para todos los argelinos", defendió.

Cánticos de "Imane" resonaron desde las gradas cuando Khelif se impuso a Suwannapheng para confirmar que tendrá la oportunidad de emular a su compatriota Hocine Soltani, que ganó el oro en peso ligero en Atlanta 1996.

La participación de Khelif y la taiwanesa Lin Yu-ting, ha provocado una tormenta de comentarios en todo el mundo, desde que la argelina venció a la italiana Angela Carini en sólo 46 segundos en su primer combate por la retirada de la europea.

Tanto Khelif como Lin fueron descalificadas por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) durante los Campeonatos del Mundo del año pasado por no cumplir los criterios de elegibilidad de género. Sin embargo, la IBA, que no está reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI) por problemas financieros y de corrupción, no ha presentado ninguna prueba de sus conclusiones.

Ambas han competido sin incidencias durante toda su carrera en decenas de competiciones femeninas, incluyendo los Juegos de Tokio 2020. Según la IBA, Khelif tiene cromosomas XY y niveles de testosterona más altos de lo normal en las mujeres.

El COI ha protegido a las boxeadoras al señalar que nacieron, crecieron y compiten como mujeres y tienen pasaporte de mujeres.

Antes de la semifinal, Khelif ganó su segundo combate por unanimidad a la húngara Anna Luca Hamori.