Impacto económico y de audiencias sin precedentes en las carreras de caballos de Sanlúcar

La empresa Onclusive, líder mundial en estudios de mercado, investigación y análisis de medios, a través de Kantar Reputation Intelligence, el servicio de medición y monitoreo de medios más grande de Europa, ha sido la encargada de realizar un año más el informe de evaluación de medios de la Temporada de Carreras de Caballos en las playas de Sanlúcar, y ya ha entregado a la Real Sociedad de Carreras los datos que ha deparado el seguimiento de noticias, que incluye todo lo que se ha publicado en prensa, radio, televisión, páginas web y redes sociales, y que ha hecho referencia al acontecimiento que cada mes de agosto se celebra en las playas sanluqueñas.

El amplio informe recoge indicadores como el valor económico de la noticia, el impacto de audiencia, el número de noticias, el espacio, la duración de la noticia en radio y televisión, y el impacto de difusión. Este año, el análisis ha deparado unos resultados históricos que no se han dado nunca, duplicando las cifras del pasado año 2024.

Así, el valor económico de la noticia ha alcanzado la cifra de los 10.461.763 euros y el impacto de audiencia ha sido de 1.510.360.805 espectadores, que son las personas que han tenido la oportunidad de leer, visualizar o escuchar cada una de las referencias que se han hecho acerca de las Carreras de Sanlúcar, recogidas durante los meses de julio y agosto, que fueron 3.283.

Por medios, destaca las referencias que se han hecho a través de las redes sociales, 2.246, y las que han aparecido en medios on-line, 745, rozando los ocho millones de euros de valor económico, y un impacto de audiencia de 1.492 millones. En prensa; diarios, revistas y semanarios, se publicaron 191 noticias, con un impacto de audiencia de cerca de seis millones de lectores y una valoración de económica superior al millón de euros.

En televisión, se hicieron 63 referencias sobre las Carreras de Caballos en las playas de Sanlúcar, que alcanzó una audiencia de más de ocho millones de televidentes, con una duración en pantalla de dos horas y media, y un valor económico que rondó el millón y medio de euros.

En el apartado de radio, se realizaron 38 referencias, que alcanzó una audiencia de más de tres millones de radioyentes, con una duración en las ondas de una hora, y un valor económico que rozó los quinientos mil euros.

Estos números podrían verse incrementados, ya que el estudio no se hace eco de muchas referencias que aparecen en medios locales, comarcales, autonómicos e incluso internacionales. Igualmente, tampoco está recogida ni el impacto de audiencia, ni el valor económico de la retransmisión que este año realizó Movistar Plus el quinto día de carreras.

La Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar ha mostrado su satisfacción por los resultados de este informe de impacto mediático y ha agradecido a todos los medios de comunicación el trabajo y la cobertura informativa que cada año hacen de este acontecimiento único en el mundo.