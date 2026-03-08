Importantísimo triunfo del Guadalcacín FSF en Murcia para acercarse a la permanencia en Primera

El Guadalcacín FSF ha puesto fin a su mala racha de resultados venciendo 3-4 al Alcantarilla en tierras murcianas y da un paso importantísimo en la pelea por mantener la máxima categoría del fútbol sala nacional. Las chicas de Andrés Sánchez no atravesaban un buen momento ni deportivo ni anímico tras sumar un solo punto de los últimos 15 disputados, resultados que les habían acercado al descenso. Tras este triunfo y el empate del Penya Esplugues frente al Ceuta, la distancia es de 5 puntos a falta de nueve jornadas y con un partido menos.

Las cosas no podían comenzar mejor para las guadalcacileñas porque a los 35 segundos colocaban el 0-1 con un tanto de Amelia Romero. La gaditana recogía el rechace de la portera local tras un disparo de Lora y embocaba en la meta murciana el primero de la tarde. A partir de entonces, el Alcantarilla buscó con insistencia el tanto del empate y el Guada comenzó a tener ocasiones en transiciones. En una de ellas, la portera local arrollaba a Ame Romero dentro del área. Los colegiados, bien situados, decretaban penalti y la propia exinternacional con España establñecía el 0-2 desde el punto fatídico.

A cuatro minutos del descanso, Miriam Zamora recortaba distancias sorprendiendo con un zurzado lejano a Sandra Buzón, resultado de 1-2 con el que se llegaba al paso por vestuarios. En la reanudación, las locales fueron a por el empate, que lograban después de mucho insistir a los 33 minutos en una falta directa que Pau Cartagena colocó en el fondo de la red.

El Alcantarilla se había repuesto del 0-2 y a siete minutos del final comenzaba un nuevo partido y ese lo supo jugar mejor el Guadalcacín. En una contra fulgurante, el equipo de Andrés Sánchez batía de nuevo la portería local. Sandra Buzón sacaba en largo para Elena Aragón, esta evitaba que el balón se marchase por línea de fondo, ponía el balón atrás y Gleice lanzándose al suelo metía la pierna derecha para marcar el 2-3.

Pasaron las locales a jugar de cinco buscando el empate, pero lo que llegaba era el cuarto de las de Andrés Sánchez en una recuperación de Lora, que a puerta vacía lanzaba desde prácticamente su propio área para hacer el 2-4 y sentenciar el encuentro. El tercer tanto del Alcantarilla lo hacía Miriam Zamora a 22 segundos del final aprovechando una serie de rechaces en el área visitante, pero no hubo tiempo para más y los tres puntos fueron para las guadalcacileñas.