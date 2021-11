El invidente jerezano José Antonio Parra, campeón de España en PTSVI en El Anillo

José Antonio Parra, atleta jerezano invidente del Club Deportivo Escuela Jerezana de Triatlón y afincado en El Bosque, sigue cosechando éxitos y demostrando su capacidad de superación. En esta oportunidad, ha cosechado de forma brillante la medalla de oro en el Campeonato de España de Duatlón Cros en la categoría PTSVI disputado en el Medio Natural El Anillo (Cáceres) el pasado sábado 30 de octubre.

Parra, acompañado por su guía Rafa Palma, atleta también del CDE Triatlón Jerez, para adjudicarse el Campeonato de España invirtió en el recorrido un tiempo de 01:14:46, en el que tuvo que cubrir dos trayectos de carrera a pie y otro sobre su bicicleta de montaña. Superó con autoridad al segundo clasificado, Roberto Suero Sánchez, del Tri Infinuty Móstoles. La prueba no fue fácil y estuvo marcada por el agua y el barro.

El jerezano se muestra "orgulloso por haber ganado esta importante competición. Es el resultado de mucha dedicación y esfuerzo. El mérito es compartido con Rafa Palma, mi guía, con el que ya he corrido en otras ocasiones. Me siento muy cómodo a su lado, me sabe llevar y de ahí el éxito obtenido".