Isco, técnico del Xerez Toyota: "Como nos relajemos lo pasaremos mal en Melilla"

Isco Torres, técnico del Xerez Toyota Nimauto, ha advertido de que si su equipo se relaja como hizo el pasado fin de semana contra el Heredia de Málaga (4-4), "lo vamos a pasar mal en Melilla" ante un rival que siempre suele competir bastante bien al conjunto jerezano. Los azulinos no pueden permitirse muchos más tropiezos, ya que aunque tienen ventaja con respecto al cuarto clasificado, las diferencias aún no son tan grandes.

"Vamos a Melilla para enfrentarnos a un equipo que como sabemos siempre nos lo ha puesto difícil, no sólo allí en su casa sino también aquí en Jerez y hemos vivido grandes partidos contra ellos. Conocemos bien al rival, es un equipo que lleva varias temporadas ya prácticamente con los mismos integrantes, han incorporado a algún que otro jugador pero la base del equipo es la misma, lo conocemos bien, sabemos del potencial que tienen tanto a nivel individual como colectivo y sabemos que es una pista complicada", señalaba el técnico isleño.

Isco ha hecho especial hincapié en los errores que llevaron al equipo a malgastar un 4-1 a favor contra los malagueños y no quiere que se repitan: "El equipo ha trabajado bien durante la semana, corrigiendo errores en función de lo que vimos el fin de semana pasado, pero este es un partido totalmente porque ni vamos a encontrar las facilidades que tuvimos durante buena parte del partido contra Málaga ni espero que el equipo se relaje de la forma que lo hizo el pasado sábado, porque entonces de esa forma lo íbamos a pasar mal en Melilla".

Así, que insistía: "Hemos estado hablando, corrigiendo algunos aspectos del juego y trabajando en función del rival al que nos enfrentamos, aparte de trabajar por supuesto también nuestras fortalezas, que como sabemos también son muchas cuando el equipo las despliega, pues es difícil de vencer. Esa es la mentalidad, intentar hacer un gran trabajo defensivo y poner en práctica todo lo que llevamos en ataque para traernos una victoria de allí que a estas alturas de la competición pues se van haciendo ya necesarias porque ya sabemos que prácticamente estamos tres equipos luchando por dos plazas de play-off y la lucha va a ser dura hasta el final".

En cuanto a bajas, apuntaba que "seguimos con las de Joaquín y de José Grimaldi, pero el resto de la plantilla en principio no debe tener problemas para jugar. Hay algunos jugadores tocados y estamos deseando llegar también al parón de liga para intentar recuperar a estos jugadores, pero en principio están todos disponibles y todos preparados para hacer un gran partido en Melilla".