El Xerez Toyota, a enmendar en Melilla el tropiezo de la pasada jornada

Dos empates consecutivos frente al Cádiz Virgili y el Heredia Málaga, este último con malas sensaciones tras ir ganando 4-1, han provocado que el Xerez Toyota Nimauto no haya podido poner aún más tierra de por medio con la cuarta plaza que ocupa el filial de ElPozo (cinco puntos a favor de los xerecistas con un partiudo menos) ni con el equipo amarillo, que está a dos unidades y acecha la segunda posición de los de Isco Torres.

El equipo jerezano rinde visita este sábado (17:00 horas) al Melilla Deporte Nueva Era, otro rival de la zona baja de la clasificación que en su cancha ha ganado seis encuentros y perdido tres. Los de Isco, por su parte, han mejorado bastante sus números a domicilio en esta segunda vuelta y, de hecho, están invictos con dos triunfos en Alcalá y Córdoba y el empate en Cádiz, teniendo aún pendiente el encuentro contra Los Rosales que se disputará el próximo 4 de abril.

Isco Torres no acabó nada contento con el partido de los suyos el pasado fin de semana contra el Heredia de Málaga. Los jerezanos dominaron el encuentro hasta colocarse con un 4-1 que en otras circunstancias hubiera significado la sentencia en el marcador. Sin embargo, si te relajas en exceso luego es difícil volver a conectarse y eso fue lo que le pasó al Toyota, que finalmente dejaba escapar dos puntos, viendo cómo además Virgili se le colocaba a dos unidades.