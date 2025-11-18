Isco, preocupado por la imagen del Xerez Toyota en los partidos fuera de casa

El Xerez Toyota Nimauto no acaba de encontrar esta temporada su mejor versión fuera de casa y este sábado encajó su segunda derrota consecutiva lejos del Ruiz-Mateos y, además, recibiendo el segundo correctivo en forma de goleada ante Jumilla (7-2), un equipo de la zona baja y que acumulaba tres partidos seguidos perdiendo. Su anterior desplazamiento lo había saldado igualmente con un varapalo contra el Heredia Málaga (6-2), que era colisa. Trece goles en dos salidas son demasiados para una escuadra con altas aspiraciones. Los de Isco Torres tienen trabajo por delante, especialmente si su objetivo es el liderato, ya que el Mengíbar se les escapa con 27 puntos y les saca siete. Los azulinos conservan la segunda plaza por la derrota del Sima Granada en la pista del Pinatar B.

El nuevo revés no agradó al técnico isleño del Xerez Toyota, que se muestra preocupado por la imagen y el rendimiento, y sabe que debe de aplicarse para buscar soluciones. Los problemas en defensa le están lastrando y resalta: "La derrota fue dolorosa porque teníamos ganas de revertir la situación y por la imagen que el equipo está dando fuera de casa, donde está teniendo muchas dificultades. Empezamos bien, bastante metidos en el partido, contrarrestando los puntos fuertes del rival, pero, poco a poco, el equipo se fue mostrando menos intenso en el juego y nos fueron superando. Aun así, en la primera parte dispusimos de un gran número de ocasiones de gol, pero su portero fue su mejor jugador, se hicieron más grandes sobre la pista y cada rechace, cada balón rebotado, se lo llevaban ellos y eso da muestras de que posiblemente se emplearon con mayor intensidad y tenían mucha más actitud en el partido. Vamos a tener que mejorar en este sentido".

Tras el paso por el vestuario, intentaron corregir los fallos y apretar, pero las cosas no les salieron tampoco. "Arrancamos bien, en los primeros minutos acortamos distancias, nos metimos de lleno en el partido con el 3-2, pero nada más lejos de la realidad. En la siguiente jugada, después de un rechace dentro del área, hicieron el 4-2 y ya la cosa se ponía un poquito más complicada. Decidimos poner la figura del portero jugador y ahí es donde se vio que había un equipo mucho más enchufado que el otro, no conseguíamos hacerles daño y, de hecho, en la primera jugada perdimos un balón en primera línea y nos marcaron a puerta vacía. Lo seguimos intentando, luchando, peleando, pero no era nuestro día y eso nos está sucediendo fuera de casa demasiado. Si en casa nos está costando y hay que poner mucha intensidad y muchas ganas en el juego, cuando vas fuera te encuentras un equipo mucho más intenso y hay que ponerle muchísimo más".

La solución al problema, bajo su punto de vista, radica en "trabajar mentalmente en este sentido y a nivel de juego también. El partido lo llevamos bien preparado y lo demuestra que en los primeros minutos, que son los que ellos afrontaban con más fuerza, pudimos contrarrestarlos. Luego, con el paso de los minutos, el equipo se desvanece, pierde la atención en el juego. Vamos a intentar seguir luchando y mejorando en ese sentido y en los entrenamientos, en el día a día, vamos a intentar poner todo de nuestra parte para mejorar en esto. A pesar de todo, mantenemos la segunda posición en la tabla, aunque es cierto que el primer clasificado se escapa un poquito, pero el resto estamos todos ahí muy igualados y, como digo, mantenemos la segunda posición que nos sigue dando ánimo para afrontar lo que está por delante".