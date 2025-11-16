El Xerez Toyota muestra su peor versión en Jumilla (7-2)

El Xerez Toyota Nimauto sufrió este sábado la segunda derrota de la temporada y también segunda consecutiva a domicilio. Los jerezanos visitaban al Jumilla, rival que sumaba tres derrotas seguidas y que se encontraba en la zona baja de la clasificación. Como hace dos jornadas ante el Heredia Málaga, por entonces colista de la tabla, los de Isco Torres realizaron un mal partido en defensa y si en tierras malagueñas caían goleados por 6-2, en Murcia las cosas fueron aún peores, cayendo 7-2 frente a un rival que toma aire.

Los azulinos pierden comba con el líder Mengíbar, que ya saca siete puntos a los de Isco Torres cuando la competición no ha llegado siquiera al ecuador y, es más, pueden perder la segunda plaza si Sima Granada vence este domingo en cancha del Pinatar B. El equipo xerecista, que en casa sólo ha dejado escapar el empate contra el Alchoyano en la primera jornada, bajan mucho a domicilio, donde sólo han ganado dos de sus cinco partidos disputados y en los tres últimos compromisos han encajado la friolera de 17 goles.

Inicio prometedor

El Toyota no arrancó mal el partido, Constantino enviaba un balón al palo y en el rechace un defensa del Jumilla cometía penalti sobre el isleño. Emilio Buendía se encargó de lanzar, abriendo el marcador a los dos minutos de encuentro. Jacobo le negó el empate a los locales con una buena intervención a disparo de Víctor Rojas, pero no pudo evitar el 1-1 poco después en un remate de Samu a bocajarro.

Pese al empate, los de Isco Torres comenzaron a acumular ocasiones. Tote tuvo un buen disparo desde unos 10 metros, pero el portero local blocó con seguridad. Se lució el guardameta a lanzamiento de Buendía y en el rechace la defensa taponó el trallazo de Tote. El partido era un monólogo jerezano y el meta local volvía a salvar el 1-2, esta vez a Joselito. Más clara la tuvo Buendía, quien regateaba al portero y su lanzamiento lo sacaba un defensa bajo palos.

Varapalo

Pero en un abrir y cerrar de ojos, Jumilla asestaba dos golpes a la escuadra jerezana. Primer Samu culminaba una contra en un uno a uno frente a Jacobo y luego Enrique hacía el 3-1 en una jugada personal marchándose con una facilidad pasmosa de Tote y batiendo a Jacobo con un zurdazo esquinado.

En la reanudación recortaba distancias el Toyota, pero apenas un minuto después a Jacobo se le escapaba un balón y tras un par de rechaces Víctor Rojas acertaba a meter la puntera para hacer el 4-2. Luego, los locales daban un tiro al palo y Buendía también disparaba al larguero. Pasó a jugar de cinco el Toyota y en una entrega infantil de Joselito llegaba el 5-2 a puerta vacía. El sexto llegaba poco después en un balón largo del portero local que Alberto cabeceaba ante la media salida de Jacobo, que no tuvo su mejor tarde.

De nuevo jugando de cinco y esta vez con una pérdida de Manu Orellana, el Jumilla hacía el séptimo cuando aún quedaban varios minutos para el final del encuentro. El meta local negaba una y otra vez a los jerezanos entrar en el partido y, para colmo, Orellana era expulsado al evitar con el antebrazo un lanzamiento lejano dirigido a la vacía portería jerezana. No hubo más goles y el Xerez Toyota sufre la segunda derrota de la temporada. Tiempo para reflexionar.