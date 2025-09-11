La IV Milla Runchip Jerez Catunambú, este sábado

La IV Milla Runchip Catunambú Ciudad de Jerez 'Memorial Albertito Valenzuela’ se disputa este sábado 13 de septiembre a partir de las 20 horas y hasta las 22:30 en la avenida Alcalde Álvaro Domecq, con salida y meta desde el Consejo Regulador del Vino y Brandy de Jerez y un recorrido en dirección hacia el parque González Hontoria, con un giro en La Rosaleda. Se prevé la participación de unos 200 corredores de todas las categorías y de distintos clubes de la provincia.

El delegado de Deportes y Salud, Tomás Pablo Sampalo ha agradeciendo a Runchip Jerez Catunambú su trabajo por el atletismo en la ciudad y sus eventos, mostrando igualmente el apoyo del Ayuntamiento a sus proyectos, felicitando al club por la creación de la Escuela de Atletismo que se estrena como tal esta temporada con sede en las pistas del Estadio Chapín.

En cuanto a la Milla, Sampalo ha incidido en que "se trata de una prueba de 1.609 metros, de las pocas que aún tiene un récord mundial del siglo pasado, con un tiempo de 3:43 de El Guerrouj. Es una distancia que pone a los corredores al límite, muy visual, explosiva y espectacular. Es una prueba donde uno se puede exigir y se enfrenta a sus límites y es, por lo tanto, muy atractiva. Os invitamos a todos a inscribirse porque además será una prueba en el corazón de Jerez que empezará con los más pequeños y que finalizará con los absolutos, y tiene así, todas las categorías".

Del mismo modo, el delegado de Deportes y Salud ha añadido que "vivimos plenamente en nuestra ciudad la Cultura del Deporte, y el deporte es Cultura en el marco de la candidatura de Jerez a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031" y ha agradecido a los patrocinadores su apoyo para la celebración del evento, entre los que destacan Catunambú, Runnink, Fevimar Grupo Angal y Axpo. Igualmente, Sampalo ha agradecido a la Federación Andaluza de Atletismo su colaboración con la prueba.

El presidente del Club Runchip Catunambú Jerez, Joaquín Lara, ha explicado que "las inscripciones seguirán abiertas hasta este viernes por la noche, y que en la misma línea de salida se podrán hacer inscripciones de categorías menores”.

Sobre la Escuela de base Runchip Jerez ha afirmado que "es un proyecto que teníamos en mente desde hace muchos años y creíamos que era el momento de lanzarnos. Nuestros niños se van a estrenar en esta prueba además, por lo que será muy especial para nosotros como club”.

La milla es una prueba de gran tradición histórica en la ciudad y que ha vuelto a recuperar Runchip Jerez: "Es muy especial porque cada día se está perdiendo más. Está de moda el trail, la Media Maratón o la Maratón. La milla hace años estuvo muy de moda y dentro de las pruebas de ruta que no tocan la pista es muy atractiva. El récord de las cuatro últimas ediciones es de 4:21 minutos y lo tiene Jorge Soto, que vuelve a participar, también está confirmado Pedro Garrido, y en féminas Sara Amar y Tamara son las favoritas”.

Homenaje al añorado Alberto Valenzuela

Igualmente, Joaquín Lara ha tenido palabras emotivas para el que fuera atleta jerezano Alberto 'Beto' Valenzuela “o Albertito, nuestro Albertito, tan querido por todos y tan buen atleta, que nos dejó hace un año y medio tras una larga enfermedad. Nos queda su ejemplo de fuerza y de lucha, y por supuesto, volveremos a darle el homenaje que merece su memoria, con sus padres, familiares y amigos, ha dejado un hueco importante pero su ejemplo nos da también fuerzas”.

A las ocho de la tarde es la primera prueba con la categoría de pañales. A partir de ahí se encadenarán todas las categorías menores y luego las 7 categorías absolutas. Ha confirmado Joaquín Lara que habrá regalos a los participantes y obsequios por parte de los patrocinadores para todas las categorías, incluso premios en metálico para los ganadores absolutos de 125 euros, así como en metálico también hasta el quinto clasificado masculino y femenino.

Sobre el trazado, Lara ha afirmado que “es una prueba en la que cuenta mucho la estrategia y medir los ritmos. El circuito es la avenida y con un solo giro, lo que hace que sea muy rápida” y ha recordado que Jerez, junto a Algeciras y El Puerto es la única ciudad de la provincia que organiza una milla, y de las pocas que quedan ya en Andalucía que apuesta por la organización de una prueba señera del atletismo en ruta y que tiene en Gran Bretaña también una gran tradición histórica. Las inscripciones siguen abiertas en la página web www.runnink.com.