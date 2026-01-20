El IX Rally de Mountain Bike de La Barca, el próximo 8 de febrero en el parque de La Suara

La Barca de la Florida acogerá el próximo 8 de febrero el IX Rally MTB La Barca de la Florida – Cumbres Altas – Memorial “Juan Medina”, prueba deportiva que recorrerá varias zonas de la localidad.

La competición, que se desarrollará en el Parque Periurbano de La Suara, está avalada por la Federación Andaluza de Ciclismo y forma parte del Circuito Diputación de Cádiz XCO, consolidándose año tras año como una cita de referencia para los amantes del mountain bike en la provincia.

El recorrido discurrirá por un entorno natural de gran valor paisajístico y combinará tramos técnicos con zonas de elevada exigencia física, poniendo a prueba la destreza y resistencia de los participantes. La prueba contará con diferentes categorías, lo que permitirá la participación de ciclistas de distintos niveles y edades.

Desde la organización se destaca el carácter emotivo de la prueba, que vuelve a rendir homenaje a Juan Medina, figura muy vinculada al ciclismo local. Asimismo, se han introducido mejoras y nuevas zonas en el trazado con el objetivo de aumentar el atractivo deportivo y el espectáculo.

Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden formalizarse a través de la web oficial de la Federación Andaluza de Ciclismo, www.andaluciaciclismo.com. La prueba cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de La Barca, la colaboración de patrocinadores locales y la implicación de los clubes Asodena Bike y Cumbres Altas, encargados de la organización.