Javier Galán jr., del CTM Jerez, representará a España en la Mediterranean Cup

Javier Galán jr., joven palista del CTM Jerez, pone rumbo ese fin de semana a la localidad italiana de Turín para disputar formando pareja con la malagueña Nour Slanti, la Mediterranean Cup. El campeonato se disputa en la modalidad U13 y para competir se configura una selección mixta, con un jugador y una jugadora. En la ciudad italiana acuden, junto a España, selecciones como Italia, Portugal, Grecia, Marruecos, Malta, Kosovo, Reino Unido y un largo etcétera.

La joven promesa jerezana empieza así su particular carrusel que lo llevará a viajar por media Europa, ya que tras la disputa de la Mediterranean Cup, Javier volverá a Jerez unos días donde preparará la Liga Europea, que se disputará en Riga (Letonia). Luego, volará a Estrasburgo para una semana de concentración de Eurotalents y tomará parte en la misma ciudad el Euro Mini Champs para no regresar ya a nuestra ciudad hasta primeros de septiembre.

A Galán júnior le espera un mes de agosto intenso, que le servirá para seguir acumulando experiencia internacional y le da la oportunidad de entrenar y competir frente a los mejores jugadores U13 de Europa.