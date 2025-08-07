Javier Galán jr., del CTM Jerez, representará a España en la Mediterranean Cup
Tenis de Mesa
El palista jerezano competirá en U13 en Turín formando pareja con la malagueña Nour Slanti
Javi Galán jr., del CTM Jerez, logra un oro y una plata en el XXV Torneo Ibérico
Javier Galán jr., joven palista del CTM Jerez, pone rumbo ese fin de semana a la localidad italiana de Turín para disputar formando pareja con la malagueña Nour Slanti, la Mediterranean Cup. El campeonato se disputa en la modalidad U13 y para competir se configura una selección mixta, con un jugador y una jugadora. En la ciudad italiana acuden, junto a España, selecciones como Italia, Portugal, Grecia, Marruecos, Malta, Kosovo, Reino Unido y un largo etcétera.
La joven promesa jerezana empieza así su particular carrusel que lo llevará a viajar por media Europa, ya que tras la disputa de la Mediterranean Cup, Javier volverá a Jerez unos días donde preparará la Liga Europea, que se disputará en Riga (Letonia). Luego, volará a Estrasburgo para una semana de concentración de Eurotalents y tomará parte en la misma ciudad el Euro Mini Champs para no regresar ya a nuestra ciudad hasta primeros de septiembre.
A Galán júnior le espera un mes de agosto intenso, que le servirá para seguir acumulando experiencia internacional y le da la oportunidad de entrenar y competir frente a los mejores jugadores U13 de Europa.
También te puede interesar
Lo último