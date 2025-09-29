El Jerez Industrial cae frente al Guadiaro y pierde su condición de invicto (1-2)

No pudo ser. El Jerez Industrial ha perdido su condición de invicto en la cuarta jornada de la Primera Andaluza de Cádiz. Un combativo equipo blanquiazul cayó en La Unión frente al CD Guadiaro, que no había ganado, por 2-1 después de adelantarse en el marcador. Con este tanteador, los industrialistas suman su primera derrota, atesoran cinco puntos, tras empatar con Ciudad de Cádiz y Roteña en casa y vencer al Puerto Real fuera, y pasan a ocupar la 11ª primera plaza en la clasificación.

En un partido disputado, el combinado jerezano se adelantó en el marcador con una diana de Candi superada la media hora de juego, pero la reacción de los locales, que se aplicaron en defensa para corregir los errores que estaban cometiendo, no tardó en llegar. Antes del descanso, Álex Díaz puso las tablas con un buen disparo desde fuera del área (42') tras un pase de Coronil.

Con todo por decidir, el segundo acto arrancó con un Jerez Industrial con ganas, pero no lograba mostrar su mejor versión ni superar a un conjunto local más asentado sobre el campo que en el primer tiempo. Con igualdad, el encuentro entró en los veinte minutos finales. Un penalti de Candi a Juanma lo transformó Aitor en el minuto 71' para establecer el 2-1.

El equipo de 'El Chicle' intentó rearmarse y apretó. Los cinco minutos de descuento se le hicieron largos a los rojillos, pero se mostraron seguros atrás y sumaron sus primeros tres puntos de la temporada tras haber perdido ante Barbate, Rota y Chiclana B.

La próxima jornada, el combinado blanquiazul, que debe tomar una decisión en firme respecto al técnico que suplirá a José Manuel Mena en el banquillo tras su dimisión, recibirá al Algaida UD, segundo clasificado con nueve puntos. El encuentro, por el momento, no tiene fecha y tampoco está decidido si puede disputarse ya en el Pedro Garrido tras la resiembra.