Otro empate sin goles del Jerez Industrial en casa

El Jerez Industrial no termina de arrancar en casa. Los blanquiazules no pasaron del empate en Chapín ante la UD Roteña este lunes en el partido que cerraba la tercera jornada de liga en la Primera Andaluza gaditana. Como en el primer partido liguero, los jerezanos no estuvieron finos de cara a portería y al igual que contra el Ciudad de Cádiz no fueron capaces de perforar la meta rojilla. Los industrialistas se mantienen invictos, con dos empates como locales y el triunfo sumado en su único desplazamiento con la goleada al Puerto Real. El resultado 'baja' al Industrial hasta la octava plaza con 5 puntos, a dos del líder Rayo Sanluqueño y uno menos que seis equipos: Chiclana B, Barbate, Trebujena, Rota, Xerez DFC B y Algaida.

Ya sin José Manuel Mena en un banquillo que no presentó entrenador, el cuadro industrialista pisaba Chapín por primera vez esta temporada debido a la resiembra que se está llevando a cabo en el Pedro Garrido y que ha sido sufragada por el Xerez CD, que está utilizando esta instalación para sus entrenamientos. Los jerezanos tenían delante un hueso duro como es la UD Roteña, uno de los claros candidatos a pelear por el ascenso directo -este año el campeón sube a División de Honor- o a pelear por las cuatro plazas de play-off.

Tras una primera parte igualada y con alguna que otra ocasión en cada área, el partido quedaba condicionado por la expulsión del local Juanca a los 53 minutos de juego, con más de media hora por delante para el término del choque. El futbolista blanquiazul veía la cartulina amarilla por una acción, protestó al colegiado y este, tras la insistencia del jugador, le mostraba la segunda cartulina y la correspondiente roja. Juanca dejaba a su equipo con uno menos y el Industrial, a partir de entonces, tuvo que doblar esfuerzos para intentar hacer algún gol y, sobre todo, que no se le fuera el partido.

El Xerez DFC B superó por la mínima al Barbate.

Los industrialistas visitan el domingo (18:00 horas) al Guadiaro, que junto con el Puerto Real son los dos únicos equipos que no han puntuado aún. El equipo de La Unión lleva tres derotas en tres partidos, sólo ha anotado un gol y ha recibido la friolera de ocho.

Clasificación 1ª Andaluza

Por su parte, el Xerez DFC B sumó la segunda victoria de la temporada, además de forma consecutiva, venciendo al hasta ahora líder, el Barbate, con un solitario gol de Juan Garcés a los tres minutos de partido. Los de Francis Pérez Malia escalan posiciones hasta la sexta plaza a un punto del líder y este próximo fin de semana (sábado 19:00 horas) afrontan el derbi local contra el CD Guadalcacín en el Antonio Fernández Marchán. Los azulones, precisamente, perdían en casa del Trebujena por dos goles a cero. José Manuel hacía el 1-0 a los 15 minutos de partido y en el descuento, Luengo materializaba el segundo con el equipo de David Navarro volcado en ataque buscando el empate.