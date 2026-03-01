El Jerez Industrial se coloca cuarto tras ganar al Chiclana B (2-0)

El Jerez Industrial se ha aupado a la cuarta posición de la clasificación tras imponerse este domingo por 2-0 al Chiclana B en el estadio Pedro Garrido. Los blanquiazules se trabajaron un triunfo merecido ante un filial que dio la talla en Jerez.

Un gol de Juanca, a pase de Dani Güiza, en el minuto 21 abría el marcador para los de Nono Prados, que no sentenciarían el encuentro hasta bien avanzada la segunda mitad. En concreto, fue en el minuto 75 cuando Salvi Garrido, tras un buen pase de Alberto, que había salido en el segundo periodo, hizo el definitivo 2-0 para los industralistas. Con este triunfo, unido al empate del Ciudad de Cádiz, sitúa al conjunto blanquiazul en la cuarta plaza con 38 puntos.

El otro representante jerezano, el CD Guadalcacín no pudo pasar del empate ante la Unión Deportiva Roteña. Los de David Navarro tuvieron ocasiones como para haberse llevado el partido, pero finalmente no pasaron del empate.

El partido comenzó cuesta abajo para los azulones, pues Javi Mora adelantó a la Roteña a los 24 minutos de encuentro. Sin embargo, justo antes del descanso, Pomares establecía la igualada con la que finalizaría el choque.

Con este punto, el conjunto de Guadalcacín pierde un puesto en beneficio del Arcos, que goleó sin piedad al Puerto Real por 7-0. Los de Navarro se colocan en la tercera plaza, aunque a un punto de la segunda posición.

Por arriba, el Rayo Sanluqueño volvió a reivindicarse como líder absoluto tras imponerse por la mínima al CD Rota.

Finalmente, el Xerez DFC B obtuvo un importante empate ante el Ciudad de Cádiz (0-0). Los de Francis mantienen su ventaja sobre los puestos de descenso, concretamente tienen cuatro puntos más que quien lo marca, la Roteña.

La próxima jornada el Jerez Industrial se medirá al Xerez DFC en el Pedro Garrido y el Guadalcacín visitará la cancha del Guadiaro, uno de los equipos más en forma de la liga.