Éxito deI I Trail Guerrera Valentina

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha asistido a la salida del I Trail Guerrera Valentina que se ha celebrado este domingo después de tener que aplazarse debido a la situación de emergencia de la ciudad por las inundaciones y la afectación a la zona rural, que también hicieron afectaron al recorrido por la Sierra de San Cristóbal del evento.

La alcaldesa ha agradecido a la organización, a los clubes participantes, a las empresas patrocinadoras y a los corredores y senderistas “su presencia en un evento que une solidaridad con deporte, y que tiene como escenario nuestra querida Sierra de San Cristóbal, que tanto cariño nos inspira, donde tantas cosas bonitas hemos vivido en competiciones y entrenamientos. Una sierra que en su vertiente de Jerez se recupera a estos efectos de competición y de convivencia con una Trail y una Caminata a favor de Valentina, una niña a la que queremos mucho y a la que de nuevo le vamos a dar nuestro corazón con un evento a favor de su causa”.

"Además, este acto sirve para vivir una convivencia muy bonita porque el evento se ha organizado con mucho mimo y cariño, con actividades para niños y niñas, y donde se disfruta de un gran ambiente festivo”, ha afirmado García-Pelayo.

La organización se ha afanado en las últimas dos semanas en el arreglo de los caminos, que también previamente tuvieron una actuación por parte de la Junta de Andalucía en su competencia, y se ha instalado la señalización.

El evento corre a cargo de ‘Villaluenga Aventura’, cuyo responsable es Álex Timaure, la coordinación técnica de Esaú Venegas y la logística de recorrido y animación por parte de Antonio Martín-Bejarano, con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez a través de la Delegación de Deportes.

Recuperación de la Sierra San Cristóbal para actividades

Este Trail ha recuperado la Sierra de San Cristóbal dentro del término municipal de Jerez como escenario de una prueba solidaria, cuyos fondos se destinarán a favor de la investigación de tratamiento de la Fibrodisplasia Osificante Progresiva (FOP), que padece la pequeña Valentina. Han sido 374 los participantes en el trail, 213 los que han hecho la caminata y 22 los que han participado a través del ‘Dorsal 0’.

La salida y meta se ha ubicado en la explanada de aparcamientos el Estadio Pedro S. Garrido de la Zona Sur, en la parte más cercana a Hijuela de las Coles, de manera que en la puerta de acceso al Complejo La Juventud y polideportivo Vega Veguita se ha instalado tanto la zona operativa de organización como la ‘barra solidaria’, con precios populares, y que ha servido de convivencia para los participantes, familiares y ciudadanía que han contribuido a esta causa.

La ‘barra solidaria’ está amenizada con la actuación musical del grupo Random también hay actividades infantiles con talleres de manualidades, globoflexia, pintacaras y la visita del ratón Mickey Mouse.