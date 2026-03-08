El Industrial golea a un XDFC B que cae a puestos de descenso

El Jerez Industrial ha sumado el cuarto triunfo consecutivo para asentarse en zona de play-off de ascenso derrotando al Xerez DFC B en el derbi local que sólo ha tenido el color blanquiazul de los industrialistas, muy superiores durante todo el encuentro. Güiza abría el marcador con su primer gol como futbolista del Jerez Industrial a los 24 minutos de partido y sólo tres más tarde el exxerecista Salvi Garrido marcaba el 0-2. Johann Henry hacía el 3-0 desde casi su propio campo y sólo entonces llegaba la reacción del filial, que primer fallaba un penalti detenido por César y luego establecía el 3-1 definitivo con el gol de Dani Torres casi cuando el encuentro languidecía.

Para el equipo de Nono Prado el triunfo sabe a gloria, ya que afianza a los jerezanos en puestos de play-off de ascenso, mientras que para el Xerez DFC B la derrota puede ser una losa difícil de superar. Y es que los azulinos caen a puestos de descenso tras este tropiezo y la victoria de la Roteña frente al Arcos. Los de Alberto Orellana salen de puestos de descenso por primera vez en 2026 y meten al filial de Francis, con el que iguala a puntos contando con mejor golaveraje general a falta del enfrentamiento de la segunda vuelta.

El Guadalcacín superó 1-2 al Guadiaro y es segundo.

El Guada, segundo

El Guadalcacín también sacaba adelante un complicado partido en Guadiaro. Ambos equipos llegaban al choque con una gran racha de resultados, pero sólo los de David Navarro mantienen una inmejorable serie con cinco victorias y un empate en los seis últimos encuentros. Joan Montaner adelantaba a los jerezanos a los dos minutos de partido y hubo que esperar hasta el 88 para el 0-2, obra de Guillermo Vega. En el tiempo añadido, Sergio establecía el 1-2 definitivo.

Con este resultado, el Guadalcacín recupera la segunda plaza aprovechando la derrota del Arcos en caas de la Roteña y además recorta tres puntos a un Rayo Sanluqueño que sufrió en Chiclana la segunda derrota en liga.