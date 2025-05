Un Jerez Industrial impotente tendrá que ganar en Arcos para pasar a la final por el ascenso (0-0)

El Jerez Industrial no ha pasado del empate sin goles en el Pedro Garrido contra el Arcos y tendrá que ganar el próximo domingo (19 horas) en el Antonio Gallardo para pasar a la final del play-off de ascenso a División de Honor. En un partido trabado y sin apenas ocasiones, los de José Manuel Mena se han visto impotentes para superar a un rival que jugó con diez desde el minuto 25 por la doble amarilla a Luis Hera. Con el empate a cero, el conjunto industrialista tendrá que superar al Arcos en la localidad serrana, ya que el empate clasifica a los de Manuel Rosales al acabar la temporada regular por delante de los jerezanos.

El partido se puede resumir en un titular: un quiero y no puedo de un Jerez Industrial que no encontró el camino del gol y tampoco la forma, sobre todo a raíz de la expulsión de Hera. Si el Arcos ya venía con un planteamiento conservador de dejar pasar los minutos, lo reafirmó con diez, perdió todo el tiempo que pudo, trabó el choque -algunos jugadores locales cayeron en ese juego- y apenas hubo ritmo. En resumen, el Arcos supo hacer lo que más le convenía, mientras que el Jerez Industrial, que en la primera parte no estuvo mal, no apareció en la segunda, en la que no puso a prueba al meta arcense.

Inicio prometedor

Comenzó apretando el Jerez Industrial sacando tres córners consecutivos que no tuvieron excesivas consecuencias. A los siete minutos llegaba la primera oportunidad de los blanquiazules -con camiseta celeste producto de la superstición de su técnico- en un centro chut de Salvi Garrido que no pudo rematar Dani Herrera, obstaculizado por un defensa visitante. Sin embargo, el balón llevaba veneno y Michael se tenía que sacar la pelota de encima tras botarle muy cerca, sacando la mano izquierda para evitar el primero de la tarde.

El colegiado expulsó a Luis Hera en el minuto 25 por doble amarilla. / Vanesa Lobo

Respondía el Arcos al cuarto de hora en una jugada a balón parado que casi le cuesta el 0-1 al equipo de Mena. Saque de banda que despeja de cabeza un defensa local, el balón le cae a Soto y el derechazo de este lo repele Kike con un paradón. El partido no tenía un respiro y acto seguido de nuevo atacaba el Industrial haciendo volar al meta visitante, que con otra buena intervención repelía el disparo centrado de Salvi.

Roja al Arcos

La tuvo inmejorable el Jerez Industrial a los 22 minutos en una cabalgada de Alberto Fernández rompiendo el fuera de juego, se plantaba ante Michael, al que regateaba pero se quedó sin ángulo y en lugar de probar con el tiro a puerta buscó un centro impreciso que no llegó a su destino, cortando un defensa a saque de esquina. Y apenas dos minutos más tarde, jugada clave en el encuentro. Luis Hera, que ya había visto una amarilla minutos antes por una entrada a Manu Rojas cortando una contra, se llevaba por delante a Alberto Fernández. Olivares Estrada no lo dudó un instante, le mostraba la segunda amarilla y el Arcos se quedaba con uno menos.

Manuel Rosales, técnico arcense (y exjugador entre otros del propio Arcos y del Guadalcacín), modificaba el esquema, dando entrada a Calderón para que se situara en la medular pasando a jugar con dos líneas de cuatro y dejando arriba a Antonio Téllez. Mena no le fue a la zaga y metía más pólvora arriba con la inclusión de Cristian Tejero por Manu Rojas, al que se guardaba para la segunda mitad.

Cristian Tejero intenta irse de un rival. / Vanesa Lobo

La tensión era enorme dada la importancia del encuentro y se palpaba en cada acción del encuentro. Se endureció el partido en los minutos finales con un par de momentos tensos aunque la sangre no llegó al río y el colegiado decretaba el final de una primera mitad con pocas ocasiones en la que el Industrial fue superior, pero sin encontrar el camino del gol.

Segundo acto

Con uno más sobre el terreno de juego, el Jerez Industrial estaba obligado a dar un paso más y arriesgar con el objetivo de llevarse a Arcos un buen resultado para la vuelta de dentro de una semana. Dani Herrera intentaba sorprender a Michael con un disparo que no cogió portería tras una buena acción entre Tejero y Chaves. El propio Juan Chaves no pudo aprovechar un balón suelto al borde del área, haciendo su tiro carambola en dos jugadores arcenses pero sin encontrar portería.

Pasaban los minutos y el Industrial entraba en una fase de precipitación que no le convenía para nada conforme se estaba dando el encuentro, mientras que el Arcos crecía con los cambios, sobre todo desde la entrada de Carretero. Los de Rosales hacían su partido, intentaban rascar segundos al reloj y Mena acertaba sacando del campo a un Cristian Tejero que ya había visto una amarilla y que si dura cinco minutos más dejaba a su equipo con diez. El sanluqueño se marchaba directamente al vestuario enfurruñado.

Tramo final

El juego no tenía fluidez, no se jugaban ni dos minutos seguidos sin que el partido se parase con alguna acción de falta y la grada se impacientaba porque su equipo no era capaz de acercarse con peligro a la meta de Michael. A falta de un cuarto de hora, y con el ánimo calmado, volvía a entrar Tejero en lugar de Salvi Garrido para el rush final de un partido que seguía sin decidirse. Soto despejaba de cabeza un centro envenenado de Cristian Tejero y Dani Herrera no enganchaba una chilena en la frontal.

Con el Industrial cada vez más volcado, el Arcos comenzaba a encontrar espacios y casi da un susto en un pase atrás de Soto que afortunadamente no aprovechaba Carretero. Joselito estorbaba lo justo a Carretero instantes después para impedirle el remate franco ante Kike y luego el arcense pedía penalti. En su frustración, un minuto después hacía una clara falta que le costaba la amarilla y que lanzaba Legupín sin consecuencias.

Mucho juego aéreo pero nula efectividad. / Vanesa Lobo

A cinco minutos del final, el Arcos decidió que no había que jugar más, concatenó varios cambios con jugadores estirando y perdiendo tiempo, mientras Olivares Estrada se llevaba una y otra vez la mano al reloj anunciando que tomaba nota para alargar el partido: 9 en total que no sirvieron para que los locales se llevaran una renta a defender para la vuelta.