El Jerez Industrial, obligado a ganar su final ante el Barbate

Nueva final para el Jerez Industrial. El cuadro de José Manuel Mena recibe este domingo en el Pedro Garrido (11:00) al Barbate en un encuentro vital, correspondiente a la 24ª jornada (9 de marzo), que fue aplazada al completo por la lluvia, que había sido fijada para el próximo domingo 4 de mayo y que ahora adelantan los contendientes. Frente a frente, quinto (44 puntos) contra tercero (47). Los blanquiazules no tienen margen para el error y están obligados a sacar adelante este partido si quieren mantener sus opciones de disputar el play-off de ascenso a División de Honor cuando restan tres citas para la conclusión de la liga. La parte alta de la tabla está muy comprimida y cualquier tropiezo a estas alturas cuesta caro. Por encima, el equipo de 'El Chicle' tiene al Rota con 45 puntos en la cuarta posición, pero también le pisa los talones el Guadalcacín con sus mismos 44.

El encuentro es decisivo y la junta directiva industrialista ha hecho un llamamiento a la afición, a todos los niños del fútbol base jerezano, con acceso gratis al estadio, y también espera contar con la colaboración de los socios del Xerez CD y del Xerez DFC con entradas a dos euros. Necesitan que el campo se convierta en una olla a presión y registre una gran entrada para que la victoria se quede en casa.

Los de Mena llegan a esta cita con la moral reforzada tras su importante paso al frente el pasado domingo ante la Roteña (1-3), pero no lo tendrán fácil ante un combinado jandeño que ha protagonizado una gran remontada, con cinco triunfos consecutivos y una derrota en los últimos 17 partidos, de los que empató cinco y ganó el resto.

Este importante partido se lo pierde Dani Jurado, que la pasada jornada realizó un esfuerzo para medirse a la Roteña y las molestias en el pubis le han vuelto a aparecer. La del central es una baja sensible por su experiencia y jerarquía dentro del campo.

Mena, concentrado y confiado

Mena sabe lo mucho que hay en juego y resalta que "para nosotros este partido es una final. El fútbol es así, nos lo jugamos todo a una carta ante un rival muy fuerte, que acumula una racha espectacular, pero esperamos sacar los tres puntos para tener opciones de llegar al play-off".

Bajo su punto de vista, la temporada desde su llegada al equipo, curiosamente se estrenó contra el Barbate con un empate a dos, ha sido "un poco irregular porque hemos alternado importantes victorias con derrotas inesperadas, no hemos encontrado el sitio, pero en los últimos partidos el equipo se ha mostrado bastante bien, con un nivel bastante alto y a la vista están los resultados. Hay que dar el doscientos por cien para sacar este partido adelante. Si entre todos achuchamos, podemos llegar vivos hasta el final y tener la posibilidad de pelear por estar entre los cuatro primeros. No es fácil porque está todo muy igualado por arriba. En la recta final, los buenos equipos son los que aguantan el tipo, pero hay otros que se han enganchado, como le ha pasado al Barbate, Arcos, Roteña... La competición está bastante bonita, no puedes bajar los brazos porque te quedas fuera".

El partido es vital y su mensaje durante la semana a los jugadores ha sido "que estén tranquilos y que disfruten, que hagan lo que saben hacer y que compitan. Ellos lo más seguro es que se salgan replegaditos porque juegan fuera de casa, en un campo amplio y de césped natural. Todos los equipos que llegan al Pedro Garrido juegan en bloque más bajo y es complicado abrir la lata. Esperemos que esté todo de cara".

Por último no se olvidó de la afición: "Siempre hago un llamamiento y esta semana desde la directiva también lo han hecho, invitando a todos los chavales del fútbol base estén o no federados y ojalá se llene la grada. Luego, también han puesto entradas a dos euros para los acompañantes de los niños y para los socios del Xerez CD y del Xerez DFC. Somos un equipo con mucha solera y necesitamos el apoyo de todos en estos últimos partidos".