El Jerez Industrial, a seguir siendo fuerte en el Pedro Garrido

El Jerez Industrial recibe este domingo a partir de las 18 horas al Chiclana B en el Pedro Garrido, en un encuentro que debe servir a los de Nono Prados para consolidar su quinto puesto. Los blanquiazules vienen de conseguir una importante victoria en Rota el pasado fin de semana y ahora necesitan volver a sumar de tres en casa.

Enfrente tendrá a un rival que acumula nueve jornadas sin ganar, ya que su último triunfo data del pasado 23 de noviembre cuando se impuso por 2-1 al Trebujena. Aún así, el cuadro chiclanero ha conseguido puntuar en campos complicados como el de Guadalcacín.

El otro representante jerezano de la categoría, el Guadalcacín, recibe el domingo a las seis en su estadio a la Unión Deportiva Roteña, un equipo que lucha por salir de la zona de descenso.

El conjunto de David Navarro es segundo tras encadenar una racha de cuatro victorias consecutivas, triunfos en los que ha anotado 16 goles a favor y sólo ha encajado uno. Su rival, la Roteña, entrenada por el jerezano Alberto Orellana, ha mejorado notablemente en las últimas semanas, mostrándose especialmente peligroso fuera de casa, por lo que los azulones no tendrán un partido nada cómodo.

El Xerez DFC B, por su parte, se mide este domingo a partir de las 11 de la mañana en La Granja al Ciudad de Cádiz, que es cuarto en la tabla pero que llega a Jerez tras no sumar ninguno de los últimos nueve puntos disputados. Los de Francis Pérez, tras arrancar un valioso empate el pasado fin de semana ante el Chiclana B, necesitan sumar de tres para alejarse definitivamente de la zona complicada de la clasificación.