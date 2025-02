El Jerez Industrial sigue atascado y no pasa del empate ante el Taraguilla (0-0)

Once inicial del Jerez Industrial en el Pedro Garrido frente al Taraguilla.

No hay manera. El Jerez Industrial sigue atascado y encadena ya seis jornadas sin ganar, con tres tablas y tres derrotas. Los blanquiazules no han pasado este domingo del empate a cero en el Pedro Garrido ante el Taraguilla, un rival bien plantado y rocoso, en el que las defensas se han impuesto a las delanteras y en el que a los de Mena les faltó acierto en la finalización y en la creación en algunas fases del partido. Con este punto y la victoria del CD Rota, que ha conseguido su primer triunfo de 2025 ante el GE Bazán por 0-1, ya no está en puestos de fase de ascenso a División de Honor. Es quinto en la tabla con 34 unidades, mientras que los verderones son cuartos con 35. Las cosas aún se le pueden complicar más en función del resultado que logre el Guadiaro, que tiene 32 puntos, y recibe este domingo por la tarde (17:00) al colista Algeciras B.

Los de José Manuel Mena se presentaban en el Pedro Garrido con la necesidad imperiosa de ganar y todavía mermado en ataque con un once integrado por Kike Reguero, Jesús Serrano, Rafa, Candi, Selu Olmo, Juanjo, Juan Chaves, Petaca, Manu Rojas, Salvi Garrido y Alberto Fernández y la firme intención de romper la dinámica.

Y el Industrial entró con ganas al partido, pisando área y buscando al rival. A balón parado tuvo dos acciones, una de Juanjo con un lanzamiento de falta y a continuación con un saque de esquina, y justo después una bonita jugada trenzada se perdió por encima del larguero.

Con el paso de los minutos, el Taraguilla se dejó ver en ataque y en el minuto 21 estuvo a punto de aprovechar una contra con un pase largo que tuvo que solventar Kike salvando el mano a mano de forma clara, aunque el atacante visitante reclamaba penalti. Los blanquiazules querían, apretaban y replicaban en los minutos 34 y 35, pero no podían abrir la lata, el rival se mostraba rocoso, apenas daba concesiones atrás y se mostraban cómodos sobre el verde con sus jugadores rápidos en banda.

Los de Mena insistían con acercamientos, pero no había forma. En el 42', cuando un centro-chut de Petaca se paseó por el área, no llegó ningún compañero y el portero sólo pudo ver como el balón se marchaba ajustado por el segundo palo y en el 44', un pase de la muerte de Selu Olmo no encontró rematador.

Segundo acto

Las dos escuadras se marcharon al descanso con tablas y, pese al dominio local, con la mejor opción para los visitantes en un mano a mano. Con todo por decidir, el Jerez Industrial no podía permitirse un nuevo tropiezo en casa y en el 48', Petaca, completamente solo delante del portero, tras recibir un buen pase a la espalda de la defensa de Alberto Fernández, no fue capaz de superarlo y el cancerbero visitante sacó el balón con los pies. Llegaba la más clara para los locales.

El Jerez Industrial mejoraba sus prestaciones y Chaves, Manu Rojas y Salvi buscaban desnivelar el marcador y en el 63', polémica. Gol anulado a los locales por fuera de juego dudoso tras una falta. Continuaban los acercamientos, pero la pelota no quería entrar y el Taraguilla resistía, salía bien a la contra y generaba peligro con balones arriba.

Mena se jugó ya el todo por el todo y apostó por Dani Herrera, aunque aún no está al cien por cien, pero tampoco estuvo atinado y el choque llegó a una fase final en la que los visitantes daban por bueno el empate ante un rival que no estaba fresco y al que ya le costaba ya muchísimo llegar. Al final, tablas en un encuentro en el que las defensas fueron mejores que los ataques y en el que hubo más acercamientos que acciones de peligro en sí.

El Jerez Industrial antes del inicio del partido guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Juan Soto Ramírez y de Rafael Romero Rondado, aficionado blanquiazul de los de toda la vida, y ha enviado sus condolencias a familiares y amigos de ambos.

Triunfo del Guada

Por su parte, el Guadalcacín ha vuelto a vencer, en esta oportunidad fuera de casa, al imporse por 0-2 al Puerto Real en el Virgen del Carmen. Los de David Navarro encadenaban dos derrotas consecutivas ante Grupo Empresa Bazán y Roteña.