Jerez Industrial y Xerez DFC B juegan un, a priori, desigual derbi en el Pedro Garrido

El Estadio Pedro Garrido acoge este domingo (12 horas) el derbi de rivalidad local entre el Jerez Industrial y el Xerez DFC B, equipos que llegan a esta vigesimocuarta jornada en la Primera Andaluza con dinámicas diametralmente opuestas. Los industrialistas se han aupado a la quinta plaza -la última que da derecho a jugar el play-off de ascenso- gracias a una racha de tres victorias consecutivas; mientras que el filial azulino está protagonizando un mal año -como el primer equipo- y está tan sólo tres puntos por encima de los puestos de descenso que marca la UD Roteña.

En efecto, el conjunto industrialista que entrena Nono Prado afronta el choque contra los xerecistas en uno de sus mejores momentos de la temporada. Los blanquiazules vencieron la pasada semana 2-0 al Chiclana B y ahora repiten en casa con la idea de sumar tres nuevos puntos que les mantengan en la quinta plaza y mirando a la cuarta que ocupa el Ciudad de Cádiz con dos puntos más.

Nueve de nueve es el saldo del conjunto industrialista, que con anterioridad tambien superaban al Rota en el antiguo Navarro Flores y al Barbate en su regreso al Pedro Garrido, cuyo césped presenta por fin un magnífico aspecto después de ser sometido a la segunda resiembra de la temporada.

Todo lo contrario le va al Xerez DFC B, también muy necesitado de puntos. Los de Francis Pérez Malia son antepenúltimos con 21 puntos en el casillero y pesan como una losa los tres que le restaron por la alineación indebida cometida en el partido de la primera vuelta contra los industrialistas y que fue denunciada por la UD Algaida.

Los xerecistas sólo han ganado un partido de los últimos diez que han disputado y fue el pasado 11 de enero en campo de la Algaida; aunque por contra no han perdido en sus tres últimos compromisos, saldados con empates frente a Arcos, Chiclana B y Ciudad de Cádiz, dos de ellos situados en play-off de ascenso, lo que viene a demostrar que el filial compite en sus partidos.

En cuanto a los antecedentes entre ambas escuadras, el Jerez Industrial nunca ha perdido contra el XDFC B actuando como local. Además del 1-3 de la primera vuelta (0-3 tras la alineación indebida), el cuadro industrialista vencía 3-0 la última vez que se vieron las caras en la temporada 23/24. Una campaña antes, el derbi acabó en tablas (2-2), mientras que en la 20/21 el triunfo también se quedó en el Pedro Garrido (3-1) en un partido en el que los locales certificaban su clasificación para un play-off de ascenso que posteriormente ganarían en Arcos logrando el salto a División de Honor tras superar al Balón.

Atractivo Guadiaro-Guadalcacín

Por su parte, el Guadalcacín tiene una complicada salida a terreno del Guadiaro, encuentro que se disputa a las cinco de la tarde de este domingo. Los de David Navarro, que perdieron la segunda plaza la pasada semana, mantienen una buena dinámica. No pierden desde el derbi contra el Jerez Industrial disputado en diciembre y suman cinco victorias en las últimas ocho jornadas, que les ha aupado a la zona noble de la tabla.

El Guadiaro también atraviesa un gran momento y son 11 las semanas que acumula sin perder con 7 triunfos y 4 empates, marchando en la octava plaza con 31 puntos y a cuatro de un Jerez Industrial que marca la zona de play-off.