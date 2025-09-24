El Jerez Máster, en busca de otro pódium nacional para acabar la temporada

La edición de la Copa de España de Aguas Abiertas 2025, que se viene disputando desde abril en travesías oficiales por todo el panorama nacional, concluye este fin de semana. Si bien en 2024 el Jerez Natación Máster afrontó la final en Orense, este año la Real Federación Española de Natación ha decidido que Mataró se convierte en la sede de la etapa decisiva.

Los jerezanos son campeones nacionales de aguas abiertas desde 2022 a 2025 y cuenta con una brillante victoria en Ibiza, que también fue etapa de la Copa del Mundo. Además, fueron segundos en la Copa de España 2023 y terceros en 2024, lo que demuestra la regularidad y el potencial de Jerez Máster en esta modalidad.

Sevilla y Torrijos serán protagonistas también en la última etapa, con una ventaja casi insalvable de los manchegos con respecto a los de la capital hispalense. Por contra, Jerez Máster tendrá que defender el pódium acumulado contra Máster Madrid y Murcia, e intentar acercarse al segundo cajón del mismo.

La convocatoria de los jerezanos que gestionará Fátima Moriana es de garantías -cuenta con de ella misma como participante- y está formada por Alba Roldán, Aleix Blanes, Alejandro Suárez, Alejandro Ucha, Ángela Mottura, Armando Jiménez, Begoña Escanero, Carmen Asensio, David Álvarez, Paco Herrera, Idoia Moneo, Javier Fernández, Luis San Martín, Mercedes Martín, Mercedes Mora, Nerea Gónzalez, Óscar Morchón, Rafa de la Vega, Rocío Otero, Sara Higón, Ute Hasse y Víctor Prieto.

La penúltima etapa, disputada la semana pasada en el Puerto de Barcelona, fue dominada por los jerezanos, que recortaron distancia con Sevilla y dejaron el tercer puesto casi sentenciado. Sin duda, será un final de temporada precioso y competido, echando el telón a una temporada donde los de la Laguillo han conquistado dos títulos nacionales, uno regional y un bronce regional.

Mientras tanto, el equipo sigue inmerso en la pretemporada de la campaña 25-26, concentrando sus entrenamientos en las piscinas Laguillo y Mestre. El club está muy satisfecho con las incorporaciones que ha realizado este verano. El alta de deportistas como Cristina Busquets, Paula Daopin, Judit Camí, Germán Navascués o Elena Gómez entre otros y un marcado acento joven en el resto de fichajes que se han realizado hacen que las expectativas para esta temporada sigan en todo lo alto, donde se cumplirán los 10 años desde su fundación.

El club, por otro lado, espera con ganas la llegada del sábado por motivos logísticos, ya que por fin el Ayuntamiento de Jerez reabrirá la Laguillo, aspecto que limitaba de manera importante los trabajos de pretemporada, ya que los sábados el club que preside Alejandro Ucha concentra una gran parte de horas de entrenamiento, y, además, se convoca a los nadadores que no residen en Jerez. Sin duda, un importante contratiempo, que quedará solucionado salvo sorpresas.

Alejandro Ucha, presidente jerezano, viaja a Mataró con la expedición y destaca que "queremos cerrar en condiciones una buena temporada, con desplazamientos extremos y muy complejos, pero con la moral intacta por los resultados obtenidos en 2025. Vamos como campeones nacionales de aguas abiertas y vamos a brillar seguro".