El Jerez Natación Master logra un nuevo título andaluz

Tras un gran comienzo de temporada en Liga FAN, donde los jerezanos se encuentran en la parte alta de la tabla; y tras buenas actuaciones en campeonatos de ámbito nacional como los de Castilla y León o Canarias, el CN Master Jerez afrontaba esta pasado fin de semana los Campeonatos de Andalucía de Málaga, sin duda una de las ediciones más brillantes que la Federación Andaluza de Natación ha organizado, con casi 800 deportistas en liza.

Jerez Natación Master se presentaba en las instalaciones de la capital malagueña con 133 nadadores y con la firme intención de revalidar el título de campeones andaluces, lo que quedó claro desde la primera prueba, con una escuadra jerezana que arrancaba con aciertos y mejores marcas personales.

Con una buena organización y una piscina que a todas luces facilitaba la tarea de los equipos, excepcional, los de Iván Franco, Luismi Sánchez, Fátima Moriana y Germán Monreal imprimieron un ritmo muy alto desde la primera prueba, conocedores de que, con la llegada de las pruebas de relevos, Jerez Master tenía una gran baza para la victoria final.

La estrategia para este Campeonato de Andalucía se repitió como en otras ediciones y fue clara desde el minuto 1. Los técnicos montaron 4 grandes bloques de nadadores con el objetivo de no estar mucho tiempo en las piscinas en jornadas muy largas, y, por otro lado, que en todo momento el equipo estuviera fresco. la rotación de Iván Franco en relevos, si bien pudo resultar excesiva de inicio, dio sus frutos en la dosificación de esfuerzos, teniendo claro que en 15 días los jerezanos defienden el título nacional en Castellón.

Imagen de una de las competiciones.

Tras la jornada del sábado por la mañana, Iván Franco y Luismi Sánchez siguieron con el plan previsto tras la jornada inaugural. El equipo, espoleado, aumentó las prestaciones y apenas fue descalificado. La cosecha fue de 82 oros, 76 platas y 64 bronces para lograr 222 medallas durante todo el campeonato, récord histórico de la competición para liderar también el medallero.

Por parte azulina, se batieron 11 récords de Andalucía:

Victor Casalini (+55) en 100, 200 y 400 estilos.

Ricardo González (+55) en 100 y 200 mariposa.

Juan Pablo Marín (+30) en 50 libres.

Eleonora Basili (+20) en 50, 100 y 200 braza.

Carmen Asensio (+75) en 100 y 200 estilos.

La clasificación final fue:

1. C.D. Jerez Natacion Master 7.116,50

2. Natacion Sevilla Master, C.D. 3.662,50

3. Universidad De Granada 2.699,00

4. C.D. Master Huelva 2.540,00

5. C.D. Indea 1.943,00

6. C.N. Cadiz 00023 1.765,00

7. C.D.N. Inacua Malaga 1.583,00

8. Club Natacion San Juan 1.451,00

9. C.N.Master Jaen 1.418,00

10. Bahia De Almeria N.C 1.394,00

Orgulloso del resultado

Alejandro Ucha, presidente, valoraba el logro conseguido: "Hemos dominado por cantidad y calidad, el medallero es muy significativo. Con un equipo entregado, han convertido este Campeonato andaluz en una auténtica fiesta, hemos volado. Batir un récord de puntuación de más de 7000 puntos en calendario completo nunca lo hizo nadie en la historia de la natación española, estoy muy orgulloso".

Varios componentes del equipo jerezano.

Iván Franco, feliz, analizaba esta victoria importante, pero con margen de mejora: “Queríamos una victoria contundente del nacional, hemos hecho muchos cambios y los nadadores nuevos querían reivindicarse. Ha vuelto a ser un campeonato de España en pequeñito, de mucho nivel, y nos hemos tenido que poner a trabajar de verdad. Llegar a los 7000 puntos me hace feliz, se recordará siempre".

Recogieron el trofeo de campeones los capitanes Almudena Borrego y Ricardo González, ante la alegría jerezana en la grada.

Además, se abren 3 semanas claves para la entidad jerezana, ya que en ese período de tiempo tendrá que afrontar los Nacionales de Castellón, donde Jerez Natación Master defiende el título obtenido en 2025 en las piscinas de Oviedo. Es objetivo primordial defenderlo en tierras levantinas con uñas y dientes.

Por el momento, la temporada ofrece una imagen de equipo compacto y que se reinventa ante el crecimiento de otros equipos, y que basa su fortaleza en un cuadro compensado pero que, sobre todo, se lleva muy bien.