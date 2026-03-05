El Jerez Master, rumbo al campeonato nacional de Las Palmas

El Jerez Master afronta este próximo fin de semana su primera gran cita de la temporada de piscina larga. Será en Las Palmas de Gran Canaria, donde se desarrolla el Campeonato de España de larga distancia, en las instalaciones del club Metropole.

Los jerezanos, dirigidos por Fátima Moriana en solitario, tendrán una dura tarea en tierras canarias, y es que desde 2018, año de la primera edición que se disputó en Cádiz y en la que venció Jerez Natación Master, esta modalidad no ha sido precisamente uno de los fuertes del club a pesar de tener actuaciones recordadas en algunas ediciones.

A pesar de eso, el equipo logró tres terceros puestos por equipos femeninos en Oviedo, Valladolid y Mataró. El broche se produjo en Murcia, hace 3 años, donde los jerezanos fueron Campeones de España en categoría femenina y segundos en la general, a tan sólo un punto del campeón Monteverde. El objetivo es retomar esa senda y ser lo más comptitivos posibles.

Para ello, los técnicos han convocado a 20 nadadores, que conforman un bloque importante de fondistas, sobre todo en el equipo femenino. De esta manera, nadarán pruebas de 3000 metros, 1500 y 800 libres los siguientes nadadores: Ana María Lamberto, Alejandro Ayala, Ismael Pérez, María Expósito, Paula Daopin, Fátima Moriana, Yolanda Eslava, Mercedes Martín, Añejandro Suarez, David Huertas, Rocío Otero, Dani Leal, Maribel Cañadas, Lolas Polonio, Montse Breval, Jorge Rodríguez, Javier Fernández, Carolina Damasio, Alba Roldán y Esther Santiago.

Enfrente, los últimos campeones, Master Madrid, y Monteverde Toledo, además de los equipos canarios Tenerife; Las Palmas o Metropole, que ejerce de local.

Se nadarán los relevos 4x200 libres mixtos, y se espera un gran ambiente en las gradas. Alejandro Ucha, Presidente del club, se muestra muy ilusionado con un nuevo nacional: “les he dicho a nadadores y técnicos que disfruten, espero que estemos peleando por los primeros puestos aunque esta modalidad no ha sido la más fuerte de nuestra entidad en los últimos años, pero yo confío mucho en el equipo, y en las ganas que llevan. Vamos a dar la sorpresa en casa de los fondistas”.