Las obras del campo de San Telmo, en el ojo del huracán

Una imagen del estado de las obras en el campo de San Telmo.

“Ya no podemos más, esto es insufrible”. Esta tajante afirmación es el sentir generalizado de los 10 clubes de fútbol base que desde noviembre están sin poder utilizar el campo de fútbol de San Telmo. Los clubes de la zona han comenzado a movilizarse para protestar contra una situación con la que ya no pueden más “porque esto es un barrio humilde, y las familias no pueden estar yendo y viniendo a entrenar y a jugar a distintas zonas de la ciudad”, confiesa JuanGarcía, coordinador de fútbol base del Juventud Jerez Industrial.

Hay que recordar que los clubes no pueden usar el campo desde el mes de noviembre, cuando el Ayuntamiento aprobó la necesiaria obra de sustitución del césped artificial, que como muchos otros de la ciudad, se encontraba en un estado deplorable.

“Fue la Federación la que prohibió jugar porque ya era peligroso de cómo estaba el césped, y bueno, durante los primeros meses de la temporada al menos podíamos entrenar pero ya cuando llegó la empresa para empezar la obra, tuvimos que buscarnos otras opciones”.

Las obras, según anunció el propio Ayuntamiento en nota de prensa en julio de 2025, se financiarían “con una subvención de la Junta de Andalucía de 90.101,74 euros para la renovación del campo de fútbol de San Telmo”.

Concretamente, tal y como explicaba dicha nota, la actuación incluía “la sustitución del pavimento del césped artificial, la renovación del mobiliario deportivo, en concreto el juego de porterías de fútbol 11, cuatro porterías abatibles de fútbol 7 y los banderines de los córner. Se renovará también las rejillas de drenaje, la adecuación de los accesos existentes con la colocación de barandillas metálicas de doble pasamanos y se realizará nueva pavimentación. Igualmente se dotará de señalética accesible e inclusiva”.

El 10 de septiembre de 2025, el Ayuntamiento anunciaba en otra nota de prensa la adjudicación de dichas obras a la empresa “Mondo Ibérica S.A, por importe de 168.972,52 euros”, dejando claro que 90.000 euros corresponderían al pago de una subvención de la Junta.

Sin embargo, un problema en la base del campo hizo que la empresa se negara a finalizar la misma, obligando al Ayuntamiento a tener que licitar un nuevo contrato para finalizar la misma.

A día de hoy, cuatro meses después, el campo sigue sin utilizarse y las obras sin terminar, una situación que ha colmado la paciencia de los clubes, que han solicitado “una solución definitiva y de urgencia”, pues en todo este tiempo han tenido que usar distintas instalaciones para entrenar, algunas como el Córner 4 en Chapín, “muy alejadas de nuestro hábitat y eso es un problema, por no hablar de los partidos que hemos recorrido ya medio Jerez”.

Los clubes afectados, que engloban entre jugadores y técnicos a casi 200 personas, preparan ya movilizaciones.