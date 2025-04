La jerezana Lara Sastre competirá con España en el Mundial de Longboard en El Salvador

La selección nacional de longboard partirá el próximo día 20 de abril rumbo a El Salvador, país en el que comenzará la fase final de preparación de cara al ISA World Longboard Championship, que se celebrará entre el 26 de abril y el 2 de mayo. Entre los seleccionados, una jerezana, Lara Sastre, que a sus 17 años ha logrado abrirse paso en el panorama internacional. La joven es la gran novedad en la lista de España y debutará en un mundial, confirmando así su gran proyección.

Lara, como no podía ser de otro modo, asegura sentirse "muy feliz ante mi primera participación internacional. Este año decidí participar en el Circuito por España, he estado en Canarias o Asturias, y como resultado me han convocado para el Mundial". Esta modalidad deportiva, menos conocida que el surf, es totalmente diferente porque "aquí vamos con una tabla mucho más larga, las maniobras son más sencillas o lentas, como si estuvieras bailando encima de la tabla".

En categoría masculina están convocados Jon Garmendia, uno de los referentes del longboard nacional, en la que será su tercera participación mundialista, y Nicolás García, otro de los grandes talentos del combinado nacional. La jerezana está ilusionada con su experiencia y no duda al afirmar que compartir "estos momentos con Garmendia y García supone un gran honor, sobre todo teniendo en cuenta que será el Mundial. Voy a aprender mucho con ellos, será increíble, aprovecharé cada momento".

Lara aprendió a surfear en Conil con su padre, que le inculcó la pasión por el deporte.

De padre jerezano y madre gallega, la afición a este deporte le llega de pequeña, cuando pasaba tiempo en Conil. "Mi padre me enseñó a surfear, toda mi vida he estado con la tabla corta y hace dos o tres años empecé con el longboard porque me apasionaba, me hacía muy feliz".

Este Mundial representa una oportunidad para que el equipo español siga creciendo en la escena internacional, con un grupo que combina a la perfección experiencia y juventud, y que afronta el reto con "ilusión, compromiso y ambición", subraya Lara.

La primera semana será de entrenamientos tácticos y físicos diseñados para adaptar al equipo a las condiciones específicas del mar salvadoreño y llegar a la competición en el mejor estado posible. La planificación técnica es exigente y requiere un gran compromiso por parte de un equipo que combina veteranía e ilusión. La selección de longboard viaja a El Salvador dispuesta a competir al más alto nivel y a representar al surf español con la máxima profesionalidad.