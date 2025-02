El jerezano Antonio Sierra Sampalo, número 1 cadete del ranking andaluz

Antonio Sierra Sampalo es un fiel reflejo del triunfo de la voluntad. El joven jerezano, a sus 16 años y desde los once con una pala en las manos, se ha convertido en el número 1 del ranking de la Federación Andaluza de Pádel en categoría cadete por su excelente trayectoria durante 2024.

Antonio Sierra 'Yogui' para sus familiares y amigos ya disfruta de su galardón, que recogió hace unos días en la Gala del Pádel Andaluz 2024, organizada por la Federación Andaluza de Pádel y que se celebró en la Caja Blanca de Málaga. El evento sirvió para destacar los logros, valores y el espíritu del pádel andaluz a todos los niveles.

Antonio Sierra, en el momento de recibir su premio como número 1 andaluz cadete.

El padelista jerezano compite con el Club de Pádel 'Las Marías' de El Puerto, que se llevó en la gala andaluza el máximo galardón en 'Valores' como escuela, entrena en sus instalaciones a las órdenes de Mauricio Grande y Alfonso Cristóbal, su patrocinador principal es el Club Nuevo Jacaranda, en cuyas pistas dio sus primeros pasos, y también le respaldan Todopadel, Ecotractor, Vanesa Perea Fisio y DIPROY.

Yogui ha cerrado un año espectacular, con unos resultados difíciles de igualar, que le ha permitido escalar hasta el número 1 del ranking andaluz. Lo ha ganado casi todo. Ha sido campeón provincial de Cádiz de menores, campeón de Andalucía por selecciones provinciales, subcampeón de Andalucía de menores, ha sido seleccionado con la absoluta de Cádiz cuando tiene únicamente 16 años y se ha proclamado subcampeón de Andalucía absoluto en Tercera División consiguiendo el ascenso a Segunda.

Yogui es manteado por sus compañeros de la selección gaditana tras ganar un encuentro.

Su pasión por el pádel la ha heredado de sus padres -Antonio y Macarena-, que desde que comenzó a jugar se han volcado para ayudarle a llevar a cabo su gran sueño, llegar a la élite, pero siempre con la premisa de mantener en primer plano los estudios. De hecho, es un buen alumno y encuentra tanto en sus compañeros de Primero de Bachillerato como en los del club con el que compite a sus mejores aliados para sacar adelante todo lo que se propone. Sus valores

Con once años sorprendió a sus progenitores y les pidió como regalo de Reyes una pala y una licencia para federarse y comenzar a competir en categoría benjamín. Pasito a paso, y a base de mucho sacrificio por parte de todos, comenzó a despuntar y desde entonces no hay quién le pare. Todas las personas que lo conocen destacan de él dentro y fuera de la pista sus valores, su honestidad, su técnica y el gran potencial físico que ha ido desarrollando.

Antonio Sierra, en plena acción en un partido. / FAP

Macarena Sampalo, la madre de Antonio, admite que "nos sentimos muy orgullosos de nuestro 'grandullón'. Detrás de este logro hay mucho trabajo y esfuerzo. Se me vienen a la cabeza muchos recuerdos, con momentos buenos y otros no tanto. El sacrificio que todos tenemos que realizar para que él puede entrenar y competir es grande y la recompensa que estamos obteniendo es la mejor. Insisto, nos sentimos orgullosos no únicamente por lo que ha conseguido, también por la forma en la que lo ha conseguido. Los valores son muy importantes para él. Ha subido un peldaño, pero aún es muy joven y le queda mucho camino por recorrer, debe seguir aprendiendo y soñando porque los sueños sólo se consiguen trabajando".