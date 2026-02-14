Jorge desatasca con un derechazo un partidazo entre Xerez Toyota Nimauto y El Pozo B

Xerez Toyota Nimauto y El Pozo Ciudad de Murcia B, o lo que es lo mismo, segundo y tercero de la clasificación, ofrecieron en la noche del pasado viernes un duelo fratricida en el polideportivo Ruiz Mateos que vivió un encuentro de los que hacen afición y que, por momentos, a alguno rememoró épocas gloriosas pasadas. Los azulinos remontaron en el último suspiro ante un rival que vendió muy cara su derrota en Jerez.

Isco Torres alineó de salida a Kako bajo palos, con Chicho de cierre, Jorge y Constantino en las alas y Joselito en el pivote. Los locales trataron desde el primer momento de hacerse con el control del partido, aunque enfrente tenía a un equipo con calidad y bien trabajabado, que llegaba con peligro a la portería de Kako. Sin embargo, a los cuatro minutos, una acción de picardía jerezana a la salida de un córner hizo que Jorge, de fuerte disparo, pusiera el 1-0 en el marcador.

Pese al gol, el encuentro se mantuvo en la misma tónica, con un partido abierto, con llegadas constantes de uno y otro equipo. Por parte azulina, Buendía y Manu Orellana tuvieron ocasiones claras para aumentar la renta, pero el meta murciano Carrión evitó los mismo. A nueve para el final del primer tiempo, una buena cabalgada de Jorge por banda izquierda terminó en el 2-0 tras mandar a la red el pase milimétrico David Iniesta en boca de gol.

Joselito, controlando un balón. / Xerez Toyota

El Pozo no bajó los brazos pese al resultado, y siguió poniendo en aprietos a la meta Kako. Así, apenas un minuto después, un error de Joselito en la salida de balón, ya que el equipo estaba jugando con portero-jugador, propició que David Valiente, avispado al corte, mandara el balón al fondo de las mayas, recortando el marcador.

Con el resultado apretado, la intensidad de ambos equipos no mermó y el juego de área a área se convirtió en una constante. De hecho, a falta de 6 minutos, el visitante Manu desaprovechó una buena contra de su equipo, pues remató mal en el mano a mano con Kako. El propio Manu trató de resarcirse de su error unos minutos después, pero su disparo se encontró de nuevo con el buen acierto de Kako. Sufrió en estos últimos minutos de la primera parte el cuadro de Isco Torres, que capeaba el temporal murciano como podía.

Tras el descanso, el Xerez Toyota salió decidido a sentenciar, pero el duelo se mantuvo por los mismos derroteros. Con los dos equipos buscando la victoria, Carrión y Kako adquirieron un mayor protagonismo, y la emoción persistió en estos primeros compases de la segunda mitad.

Manu Orellana, en un momento del partido. / Xerez Toyota

A falta de 8 minutos, el Pozo Ciudad de Murcia B igualó el partido. Meseguer robó un balón a Chicho en la salida de balón y de fuerte disparo fusiló a Kako, que nada pudo hacer. El gol descompuso por momentos a los de Isco, que hasta entonces se habían mostrado como un equipo rocoso atrás. Así, unos segundos después, una buena acción por la derecha de Meseguer acabó en centro al corazón del área y allí Palacio, de espaldas y de tacón, anotó el 2-3.

Con todo perdido, los azulinos se lanzaron a por el partido, tratando de encontrar pronto el empate y conseguir contagiar a la afición. Con el pabellón apretando, una contra entre Joselito y Buendía acabó con falta al pívot sevillano que costó la expulsión al visitante Valiente, por doble amarilla. El Xerez Toyota aprovechó la superioridad y tras una buena triangulación y a tres para el final, Álex Constantino anotaba el 3-3.

Quedaban apenas dos minutos. Y en el último suspiro, cuando el marcador registraba 46 segundos, Jorge se sacó un zapatazo con la diestra que sorprendió a Carrión, estableciendo así el 4-3 definitivo y llevando el delirio a las gradas del Ruiz Mateos.