Jorge Soto y Martina Giambanco ganan la Media Maratón de Jerez 2025

La 29ª edición de la Media Maratón de Jerez, celebrada ayer con salida en la portada principal del parque González Hontoria y meta en el anillo del Estadio Municipal Chapín, ha contado con la participación de 1.150 corredores inscritos, entre los que había representantes de Portugal, Reino Unido, Italia, Irlanda, Argentina y México, además de contar con representación de todos los clubes de la ciudad, de localidades vecinas y de los clubes igualmente de referencia de otras provincias andaluzas.

La prueba ha tenido como ganador absolutos a Jorge Soto Honor (Hygge Running Concept Brooks, con un tiempo de 1:09.04), seguido de Antonio Martín Romero (Maratón Jerez, 1:11.48) y de Enrique Calvillo Trujillano (C.A. Chipiona, 1.13:18). En categoría absoluta femenina se ha impuesto la italiana Martina Giambanco, en su segunda participación en Jerez y tras el quinto lugar ocupado el año pasado, con un tiempo de 1:32.05, seguida de Mari Carmen Tocón Lamela (Club Atletismo Osset, 1:32.37) y de Isabel Román Rodríguez (C.D. Bormujos, 1:34.34). Se da la circunstancia de que Jorge Soto Honor, ganador absoluto masculino, vence por tercer año consecutivo la Media Maratón de Jerez, pulverizando en esta edición el propio récord de la prueba, que ostentaba tras la edición del pasado año.

Jorge Soto ha destacado que “me encanta esta Media Maratón, por todo. Porque se siente el cariño de la gente, porque el recorrido es llano y además es atractivo y porque además venía muy bien preparado y he vuelto a ganar batiendo el récord de la prueba” y ha añadido que “ya a partir del kilómetro 7 me sentía con mucha fuerza y empecé a tirar, y prácticamente desde ahí me ganado una ventaja que me ha hecho llegar en solitario a la meta”, ha remarcado el corredor patrocinado por Brooks, que esta vez corrió con un modelo sin placa de carbono.

En cuanto a la italiana Martina Gianmbanco, ganadora por primera vez en Jerez y en su segunda participación, ha afirmado que “me ha salido una buena carrera, no quizá por el tiempo, pero sí porque me sentía muy bien, y me ha gustado mucho este recorrido a diferencia del año pasado. He podido sacar una ventaja buena a partir del kilómetro 15 más o menos, y ya he afianzado la zancada para llegar a Chapín, ha sido dura porque el viento ha restado un poco, pero eso hace que esta Media valga aún más”.