José Pulido y Claudia Reynaldo se llevan la cuarta edición del torneo Cuchara de Palo del CTM Jerez

El CTM Jerez ha organizado la cuarta edición del Trofeo Cuchara de Palo, un evento que ha reunido a 48 palistas pertenecientes a equipos de toda la provincia y que cuenta con un formato muy peculiar, ya que los ganadores y subcampeones obtienen como premio un jamón y un queso que tienen que compartir con el resto de participantes, sin duda una gran idea para confraternizar tras 'pelear' en la pista.

Como viene sucediendo en anteriores ediciones, las finales las han jugado palistas del CTM Jerez, que se consolida como el gran referente del tenis de mesa en la provincia. José Pulido se impuso en la final masculina a la joven perla del club Alejandro Galán, que a sus 10 años ya va tomando los pasos de su hermano mayor Javier. Claudia Reynaldo, por su parte, se llevó el premio a la ganadora en féminas, mientras que Edén Garrido venció en la consolación. El mejor joven clasificado sin acceso a premios fue el chiclanero Martín Rodríguez, mientras que Daniel Chulián y Rubén Rivas fueron los terceros clasificados.

A la finalización de la entrega de trofeos, se obsequió a Javier Galán con un detalle por las recientes medallas cosechadas con la selección española en Letonia. El torneo acabó con la convivencia en la que se degustaron además del jamón y el queso otras viandas que el club puso a disposición de los jugadores.