Juegos Olímpicos de París 2024: calendario, sedes y todo lo que debes saber

La ciudad de París acoge los Juegos Olímpicos de 2024, o los Juegos de la XXXIII Olimpiada. El mayor evento deportivo internacional multidisciplinario regresa a Europa 12 años después, siendo Londres la última ciudad del continente que acogió este gran evento en 2012. Conoce todas las fechas, sedes, claves y curiosidades para esta edición de los Juegos Olímpicos.

Fechas de los Juegos Olímpicos de París

La Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 tendrá lugar el 26 de julio, y la Ceremonia de Clausura, el 11 de agosto. No obstante, la competición comienza el 24 de julio, dos días antes, con las rondas preliminares de tiro con arco, fútbol, balonmano y rugby 7.

Será la tercera vez que la capital francesa acoja los Juegos Olímpicos, después de 1900 y 1924, exactamente un siglo después de la última vez que la ciudad organizó los Juegos.

Calendario de los Juegos Olímpicos 2024 por deportes

En total, 32 deportes formarán parte del calendario olímpico que se extenderá durante cerca de tres semanas. En ese lapso de 19 días habrá 329 eventos de medalla divididos en 762 sesiones.

Ceremonias: 26 de julio y 11 de agosto

Atletismo: Del 1 al 11 de agosto

Badminton: Del 27 de julio al 5 de agosto

Baloncesto: Del 27 de juio al 11 de agosto

Baloncesto 3x3: Del 30 de julio al 5 de agosto

Balonmano: 25, 27, 28, 29, 30, 31 de julio, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de agosto

Boxeo: 26, 27, 28, 29, 30, 31 de julio, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 de agosto

Breaking: 9 y 10 de agosto

Ciclismo BMX Freestyle: 30 y 31 de julio

Ciclismo BMX racing: 1 y 2 de agosto

Ciclismo de montaña: 28 y 29 de julio

Ciclismo en pista: del 5 al 11 de agosto

Ciclismo en ruta: 27 de julio, 3 y 4 de agosto

Escalada deportiva: del 5 al 19 de agosto

Esgrima: del 27 de julio al 4 de agosto

Fútbol: 24, 25, 27, 28, 30 y 31 de julio, 1, 2, 5, 6, 8, 9 y 10 de agosto

Gimástica en trampolín: 2 de agosto

Gimnasia rítmica: 7, 8 y 9 de agosto

Golf: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 11 de agosto

Halterofilia: Del 7 al 11 de agosto

Hípica: Del 27 de julio al 6 de agosto

Hockey sobre césped: Del 27 de julio al 9 de agosto

Judo: Del 27 de julio al 3 de agosto

Lucha: Del 55 al 11 de agosto

Natación: Del 27 de julio al 5 de agosto

Natación artística: 5, 6, 7, 9 y 10 de agosto

Natación en aguas abiertas: 8 y 9 de agosto

Pentatlón moderno: Del 8 al 11 de agosto

Piragüismo slalon: Del 27 de julio al 5 de agosto

Piragüismo esprint: Del 6 al 10 de agosto

Remo: Del 27 de julio al 3 de agosto

Rugby 7: 24, 25, 27, 28, 29 y 30 de julio

Saltos: 27, 29 y 31 de julio y del 5 al 10 de agosto

Skateboarding: 27 y 28 de julio y 6 y 7 de agosto

Surf: Del 27 de julio al 4 de agosto

Taekwondo: Del 7 al 10 de agosto

Tenis: Del 27 de julio al 4 de agosto

Tenis de Mesa: Del 27 de julio al 10 de agosto

Tiro: Del 27 de julio al 5 de agosto

Tiro con arco: 25, 28, 29, 30 y 31 de julio y del 1 al 4 de agosto

Triatlón: 30 y 31 de julio y 5 de agosto

Vela: Del 28 de julio al 8 de agosto

Voleibol: Del 27 de julio al 10 de agosto

Voleibol de playa: Del 27 de julio al 10 de agosto

Waterpolo: Del 27 de julio al 11 de agosto

Sedes de París 2024

Tres zonas de la capital francesa acogerán eventos durante París 2024: la región de París, la región de Isla de Francia y el resto del territorio.

Área de París

Bercy Arena (gimnasia artística, baloncesto, gimnasia en trampolín)

Champ de Mars Arena (judo, lucha)

Estadio Torre Eiffel (voleibol playa)

Grand Palais (esgrima, taekwondo)

Hôtel de Ville (atletismo - salida de maratón)

Invalides (tiro con arco, atletismo - llegada maratón, ciclismo de ruta - salida contrarreloj)

La Concorde (baloncesto 3X3, breaking, ciclismo BMX freestyle, skateboarding)

Parque de los Príncipes (fútbol)

Pont Alexandre III (ciclismo de ruta - llegada contrarreloj, natación en aguas abiertas - llegada, triatlón)

Porte de La Chapelle Arena (bádminton, gimnasia rítmica)

Estadio Roland-Garros (boxeo, tenis)

París Sur Arena (balonmano, tenis de mesa, voleibol, halterofilia)

Trocadéro (atletismo - marcha atlética, ciclismo de ruta, Ceremonia de Apertura)

Área de Île-de-France

Centro Acuático (natación artística, saltos, waterpolo)

Palacio de Versalles (hípica, pentatlón moderno)

Colina de Élancourt (ciclismo de montaña)

Sede Esc. Dep. Le Bourget (escalada deportiva)

Golf National (golf)

París Norte Arena (boxeo, pentatlón moderno)

Paris La Défense Arena (natación, waterpolo)

Estadio de BMX Saint-Quentin-en-Yvelines (ciclismo BMX racing)

Velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines (ciclismo en pista)

Estadio de Francia, Saint-Denis (atletismo, rugby 7, Ceremonia de Clausura)

Estadio Náutico de Vaires-sur-Marne (piragüismo en esprint, piragüismo en eslalon, remo)

Estadio Yves-du-Manoir, Colombes (hockey)

Resto de Francia

Estadio de Burdeos (fútbol)

Centro de Tiro de Châteauroux (tiro)

Estadio Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne (fútbol)

Estadio de la Beaujoire, Nantes (fútbol)

Estadio de Lyon (fútbol)

Marina de Marsella (vela)

Estadio de Marsella (fútbol)

Estadio de Niza (fútbol)

Estadio Pierre Mauroy, Lille (baloncesto, balonmano)

Teahupo'o, Tahití (surf)

¿Qué nuevos deportes habrá en los Juegos Olímpicos 2024?

Las ciudades organizadoras de los Juegos Olímpicos pueden añadir un deporte al programa tradicional. Para 2024, París ha escogido el 'breaking', una danza social que forma parte de la cultura del hip hop.

Las pruebas se celebrarán en la Plaza de la Concordia los días 9 y 10 de agosto. Con pruebas de B-Boys y B-Girls y batallas directas de uno contra uno, un DJ reproducirá música que los competidores no conocen de antemano y tendrán que improvisar.

Además, habrá nuevas pruebas de atletismo, boxeo, piragüismo en eslalon, vela, tiro y escalada deportiva:

Marcha por relevos mixtos (atletismo): sustituye a la prueba masculina de 50 km.

En boxeo, una categoría de peso femenina adicional sustituirá a una categoría de peso masculina.

Pruebas masculinas y femeninas de kiteboarding (vela): las pruebas masculinas y femeninas de vela ligera (dingui) para dos personas se convierten en pruebas mixtas y se suprime la prueba de clase Finn.

En tiro, la prueba por equipos mixtos de skeet sustituye a la de equipos mixtos de trap.

En escalada deportiva, la prueba combinada se sustituye por dos tanto en categoría masculina como femenina: una de Bloque y Dificultad, y otra de Velocidad.

¿Qué deportes desaparecen en esta edición?

El kárate, que debutó por primera vez como disciplina olímpica en Tokio 2020, desaparece en París 2024. Tampoco habrá béisbol y sóftbol, que sí volverán para los Juegos Olímpicos 2028.

Por último, desaparecen también los 50 km marcha, prueba que será sustituida por un relevo mixto de marcha sobre la distancia del maratón, 42,195 km.

Países que no participarán en París 2024

Rusia y Bielorrusia son los únicos países excluidos de los Juegos Olímpicos de 2024. Esta decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) se debe a la invasión rusa a Ucrania y al apoyo de Bielorrusia a la misma.

No obstante, los deportistas de ambos países podrán participar como atletas neutros individuales con dos requisitos: que no apoyen expresamente la guerra y que no sean parte de las fuerzas militares de alguno de los dos países.

Así será la Ceremonia de inauguración

La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos tendrá lugar el viernes 26 de julio. Por primera vez, no será en un estadio, sino a orillas de un escenario único: el río Sena. El recorrido, que abarca un total de 6 kilómetros, pasará por monumentos históricos de París como el Museo del Louvre o la catedral de Notre Dame. Al llegar a Trocadero, junto a la Torre Eiffel, concluirá la ceremonia.

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de París en televisión?

RTVE ofrecerá los Juegos Olímpicos de París 2024. En total, la corporación dispondrá de 400 horas de todos los deportes en La 1, Teledeporte y La 2.