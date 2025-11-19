Jerez celebra un Campeonato de Correpasillos benéfico a favor de Martín

Con motivo de la celebración del Día de la Infancia, este sábado 22 de noviembre tendrá lugar la celebración de un Campeonato de Correpasillos dirigido a mini-pilotos de 2 a 7 años, dividido en tres categorías, y con un claro enfoque educativo y benéfico. El evento, respaldado por el Ayuntamiento de Jerez y el Consejo Local del Motor, se llevará a cabo en el Circuito Infantil de Tráfico, ubicado en la Avenida Rey Juan Carlos I.

La iniciativa nace de la mano del Club de Motorismo Gadir Biker y tendrá un carácter solidario a favor de Martín, un pequeño jerezano que padece el Síndrome de Pettigrew, una enfermedad de la que solo existen dos casos en España, siendo Martín el único en Andalucía. Todos los fondos recaudados se destinarán a la asociación 'La Aventura de un X-Men', que busca financiar investigaciones y tratamientos, especialmente una terapia génica no cubierta por la Seguridad Social, que puedan mejorar su calidad de vida.

Las inscripciones se realizarán directamente en el lugar, a partir de las 10 horas del sábado 22, mediante un donativo voluntario. Para quienes no puedan asistir pero deseen colaborar, el club ha habilitado un número de cuenta publicado en sus redes sociales.

Las carreras se disputarán a las 11, 12 y 13 horas, y el único requisito indispensable es que los menores lleven su propio correpasillo y casco obligatorio, recomendándose también coderas y rodilleras. En las bases publicadas en Facebook www.facebook.com/clubmotorismogadirbiker se especifica que los mayores, si participan, deberán empujar el correpasillo durante la carrera para asegurar la igualdad entre todos los participantes, ya que habrá premios para los ganadores. Además, tras las carreras, se ofrecerá una “pincelada de seguridad vial” dirigida a los mayores, con el objetivo de transmitir conceptos básicos sobre circulación y convivencia vial.

Por su parte, el delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha destacado el valor educativo y social de este tipo de iniciativas, señalando que “debemos agradecer abiertamente al Club Gadir Biker esta iniciativa de carácter benéfico a favor del pequeño Martín y también educativo. Que los menores aprendan, desde pequeños, normas de convivencia y el respeto a la sociedad es una labor impagable. Inculcarles el respeto a las normas, en este caso dentro del mundo de las motos y de la circulación, es un tesoro”.

Asimismo, ha querido subrayar la implicación del colectivo motero en la ciudad, su trabajo incansable durante todo el año, "no sólo con el mundo de las motos sino que también con la realización de todo tipo de obras benéficas y sociales que son encomiables".

El presidente del Club de Motorismo Gadir Biker, David López, ha destacado el espíritu del evento. “La iniciativa que vamos a celebrar es con motivo del Día Mundial de la Infancia. Como somos un motoclub, lo más cercano a la moto que podemos hacer para los niños es una carrera de correpasillos para mini-pilotos de 2 a 7 años. Además, este evento es benéfico a favor de Martín, de ‘La Aventura de un X-Men’, y nos alegra mucho poder hacerlo solidario”.

López ha detallado el funcionamiento de la jornada, insistiendo en la importancia de la igualdad entre participantes. “El único requisito que pedimos es que lleven su propio correpasillo y que usen casco obligatorio, también recomendamos coderas y rodilleras. Aunque es algo simbólico y solidario, queremos asegurarnos de que todo el mundo corra con la máxima igualdad. La finalidad es dar visibilidad a esta asociación y ayudar a Martín con lo que se recaude para sus tratamientos e investigación”.

Rocío García, madre de Martín y vicepresidenta de la Asociación La Aventura de un X-Men, ha expresado su agradecimiento de antemano al club por esta iniciativa. "El año pasado realizamos una prueba piloto y lo pasamos muy bien, así que este año lo haremos oficialmente. Invitamos a todo el mundo a que venga el día 22 y disfrute de la actividad”.

Rocío ha explicado la complejidad de la enfermedad que padece Martín. Se trata del Síndrome de Pettigrew, una enfermedad que presenta múltiples síntomas, discapacidad intelectual grave, acumulación de calcio y hierro en el cerebelo, ataques epilépticos, disfagia, problemas digestivos y cardíacos. "Desde la asociación recaudamos fondos para un posible tratamiento, concretamente una terapia que la Seguridad Social no cubre. Por eso eventos como este son tan importantes para nosotros", subraya la madre del pequeño.