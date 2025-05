La Unión, más cerca de ser 'malagueña'

La Unión Atlético, escuadra del Grupo IV de Segunda Federación que ha competido con Xerez CD y Xerez DFC, que perdió el ascenso directo en las dos últimas jornadas de liga cuando solo necesitaba un punto de seis y que fue apeada de la lucha por dar el salto a Primera RFEF por el Torret en la primera eliminatoria del play-off, está un paso más de cerca de cambiar de domicilio y de tener que renunciar a gran parte de sus señas de identidad. La Asamblea Extraordinaria de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) aprobó este miércoles la petición presentada por Julián Luna, presidente la entidad, para trasladar el club a Málaga. La votación dejó a muy clara la opinión de los asambleístas, 44 votos favor, 2 abstenciones y ninguno en contra. Mayoría abrumadora a la hora de someter a examen una decisión tan delicada.

Con el sí, no está todo hecho, aunque supone un gran progreso y es el segundo peldaño que debe subir de los cuatro que requiere este arduo proceso. Ahora, tanto la Federación Andaluza como la Española también tendrán que respaldar la medida adoptada por sus colegas murcianos. La resolución definitiva no es fácil y la Española no está de todo convencida, ya que se puede sentar un precedente que cause problemas en el futuro.

Juan Luna, presidente de La Unión, fue el encargado de exponer en la asamblea los motivos del cambio y se basó principalmente en motivos económicos, asegurando que el proyecto no es viable en la localidad por falta de apoyos, de socios y de patrocinadores. Argumentó que sin esas tres fuentes de ingresos estaban condenados a la desaparición y justificó la petición del cambio de domicilio basándose en la entrada de un grupo de inversores malagueños con Daniel Pastor al frente.

Todo el proceso se remonta al mes de octubre del pasado 2024 cuando el mandatario unionista dio el primer paso una vez que obtuvo el respaldo de los empresarios de Málaga. Reunió toda la documentación necesaria para el traslado y la envió a los diferentes estamentos federativos. Le queda la parte más dura y complicada porque en la RFEF y la Andaluza no olvidan otros casos similares, que terminaron de mala manera. En 2007, el Ciudad de Murcia se marchó a Granada para convertirse en el Granada 74 en una operación llevaba a cabo por Quique Pina, una operación que generó rechazo y enfrentamientos entre los dirigentes federativos y la Andaluza tiene muy presente lo sucedido con el CD Gerena, que salió de la localidad sevillana por falta de medios, peregrinó por diferentes localidades de la provincial hispalense, cambió de nombre y ahora se denomina Internacional de Fútbol Sevilla Dos Hermanas, ha descendido a División de Honor y ha perdido toda la vinculación que tenía con el pueblo de la comarca del Corredor de la Plata.