LALIGA lanza la campaña 'Vuelve a ver lo nunca visto' para "despertar emociones" en los aficionados al fútbol

LALIGA dio a conocer este jueves el lanzamiento de la campaña 'Vuelve a ver lo nunca visto" para promocionar la nueva temporada de la máxima competición de fútbol en España y así "despertar emociones" en los aficionados que aguardan el inicio de los partidos a partir de la próxima semana.

La competición regresa con novedades en la retransmisión, ya que LALIGA ha creado un nuevo ‘Opening’ para los partidos, que podrá verse antes del inicio de cada encuentro de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION. Estas cabeceras representan la fuerza colectiva de los clubes y sumergirán al espectador en el universo LALIGA justo antes del inicio de cada encuentro.

La pieza de apertura estará disponible en televisión y plataformas de streaming a partir del 15 de agosto, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada. En ella, se desarrolla una composición visual tridimensional basada en el movimiento de formas, materiales y texturas que remiten al trabajo artesanal del metal.

La secuencia construye una narrativa donde cada elemento se entrelaza con fluidez, convergiendo en una unidad común. Esta metamorfosis representa la integración de los clubes bajo una identidad colectiva, con LALIGA como elemento articulador. Una metáfora visual de su posicionamiento: “La Fuerza de Nuestro Fútbol”.

Más allá de esta innovación en la emisión, LALIGA lanza también la campaña 'Vuelve a ver lo nunca visto', que durará hasta el final del verano y podrá verse en todos los broadcasters oficiales de la competición. Con esta iniciativa, LALIGA busca reactivar la emoción conectando con lo que se vivió en la temporada pasada. La campaña incluirá activaciones transversales en todo el ecosistema de LALIGA que buscan seguir mejorando la experiencia de todos los aficionados.