LaLiga retransmitirá sus partidos en Reino Unido e Irlanda a través de Premier Sports y Disney+

LaLiga ha anunciado dos nuevos acuerdos pioneros para la retransmisión de los partidos de fútbol de la principal competición española en Reino Unido e Irlanda a través de Premier Sports y Disney+.

Con una vigencia de tres temporadas, hasta el final de la 2027/2028, estos acuerdos ofrecerán a los aficionados un acceso sin precedentes al mejor fútbol español, con cobertura en directo tanto en plataformas lineales como digitales, así como un mayor acceso a resúmenes y contenidos destacados.

Premier Sports mantiene así su rol como principal broadcaster de LaLiga en ambos mercados, con más de 340 partidos en directo por temporada de LaLiga EA Sports, distribuidos a través de Sky, Virgin Media, Prime Video Channels y la Premier Sports Player. También incluirá los partidos destacados de LaLiga Hypermotion.

Además, Disney+ se estrena en el fútbol en directo en Reino Unido e Irlanda como la casa exclusiva de los partidos de LaLiga del sábado por la noche, consolidando así su apuesta por el deporte en directo, tras adquirir también los derechos de la UEFA Women's Champions League para la próxima temporada.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, comentó que "con este acuerdo comienza una nueva era en la distribución de la LaLiga en Reino Unido e Irlanda". "Estamos orgullosos de renovar con un socio de confianza como Premier Sports, y de abrir un nuevo camino con la emisión exclusiva del partido del sábado por la noche en Disney+, que ofrecerá un acceso único para los aficionados de todas las edades", dijo.

Por su parte, el CEO de Premier Sports, Richard Sweeney, manifestó que "LaLiga sigue marcando el estándar global con su estilo inconfundible, brillantez táctica y constelación de estrellas", y destacó que "desde la intensidad de El Clásico hasta las jóvenes promesas emergentes, LaLiga ofrece emoción y espectáculo como ninguna otra".

Para el General Manager de Disney+ EMEA, Karl Holmes, la incorporación de los partidos de fútbol de LaLiga a su catálogo permitirá a los clientes "vivir esa misma emoción sobre el césped, con clubes legendarios como Real Madrid y FC Barcelona, y estrellas como Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold, dentro de su suscripción a Disney+".

La plataforma Disney+ estrenará este acuerdo con la emisión en agosto de tres partidos de fútbol los sábados: el Valencia-Real Sociedad del 16 de agosto, el Levante UD-FC Barcelona del 23 de agosto, y el RCD Mallorca-Real Madrid el 30 de agosto.

Además de los acuerdos con Premier Sports y Disney+, LaLiga ha ampliado su estrategia digital con nuevos contratos de licencias de clips en Reino Unido e Irlanda, incluyendo acuerdos con Goalhanger y otras plataformas digitales de primer nivel. Esto permitirá que los mejores goles, resúmenes y momentos virales de LaLiga estén disponibles de forma amplia en canales digitales y redes sociales.