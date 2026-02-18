Laporte golpea primero en la Ruta del Sol y se viste de líder tras un esprint impecable en Pizarra

La Ruta del Sol arrancó con todo. Carretera nerviosa, ataques desde el banderazo inicial y un final a pura potencia en Pizarra. Y ahí, cuando las fuerzas empiezan a medirse en milímetros, emergió la figura de Christophe Laporte. El francés no sólo levantó los brazos; también se enfundó el primer maillot de líder de esta 72ª Vuelta a Andalucía.

La etapa, de 163 kilómetros entre Benahavís y Pizarra, tenía el perfil ideal para un desenlace masivo, aunque antes exigía pasar por tres puertos que tensaron la carrera desde muy pronto. El primero en dinamitar la jornada fue el belga Victor Campenaerts, compañero de Laporte, que se marchó en solitario nada más arrancar y llegó a manejar una ventaja cercana al minuto y medio.

Su apuesta no era inocente. El Visma–Lease a Bike quería endurecer el terreno, obligar a trabajar a otros equipos y empezar a colocar piezas. Campenaerts coronó en cabeza el Puerto del Madroño, de primera categoría, asegurándose además el liderato provisional de la montaña. Por detrás, el pelotón no se relajaba. Nombres como Tim Wellens, Tom Pidcock, Aleksandr Vlasov o el español Iván Romeo se filtraron en movimientos intermedios que animaron la jornada.

La escapada fue creciendo, aunque nunca con la cohesión suficiente para soñar con la victoria. En el Puerto del Viento y en el de las Abejas hubo nuevos relevos en cabeza, pero el grupo principal mantenía el control. Una caída de Jefferson Cepeda en el descenso aceleró la neutralización definitiva. Con los intentos sofocados, todo apuntaba a un esprint.

El control del Visma

Y ahí el guion estaba claro. El Visma tomó el mando en los kilómetros finales, ordenó el tren y dejó a Laporte en posición perfecta. El campeón de Europa en 2023, medallista olímpico en París 2024 y uno de los clasicómanos más fiables del pelotón, no desaprovechó el trabajo colectivo. Lanzó el esprint con potencia y superó a su compatriota Bastien Tronchon y al neozelandés Ben Oliver en una llegada ajustada, resuelta tras 3 horas, 34 minutos y 39 segundos.

Laporte, de 33 años, no es un velocista puro ni un simple rematador. Es un corredor completo, capaz de resistir en recorridos quebrados y de decidir en llegadas reducidas. Su trayectoria respalda esa versatilidad: victorias en clásicas como Gante-Wevelgem, etapas en el Tour de Francia, la París-Niza, el Critérium del Dauphiné o la París-Tours, además de podios mundiales y títulos continentales. En Andalucía suma ahora otro capítulo a un palmarés ya amplio.

Barrenetxea, mejor español

En clave española, el mejor en meta fue Jon Barrenetxea, noveno, seguido de José María Martín, ambos con el mismo tiempo que el vencedor. No hubo diferencias entre los aspirantes a la general, por lo que todo queda abierto antes de las etapas decisivas.

En el resto de clasificaciones, Campenaerts se coloca como primer líder de la montaña. El mejor joven es Rayan Boulahoite, mientras que la clasificación por equipos la encabeza Total Energies.

La segunda etapa llevará al pelotón desde Torrox hasta Otura, con 140 kilómetros y dos puertos de entidad, especialmente el exigente Puerto de la Cabra. Será el primer examen serio para quienes aspiran a conquistar la general en Lucena el próximo domingo.

Por ahora, el nombre propio es claro. Christophe Laporte golpeó primero, aprovechó el engranaje perfecto de su equipo y dejó claro que ha llegado a la Ruta del Sol para algo más que disputar etapas.