Magda Linette remonta a Avanesyan y se alza con la final femenina de la Copa del Rey

Magda Linette se ha hecho con la final de la segunda edición femenina de la Copa del Rey al remontar a Elina Avanesyan un partido que comenzó perdiendo en el primer set, fijando el resultado final en un 1-6, 6-1 y 10-8 después de un súper tie break que no se decidió hasta el final. La polaca toma el relevo de Rebeka Masarova, que se hizo con la primera edición el pasado año al superar a Jil Teichmann.

En un ambiente algo menos caluroso que la tarde de ayer, donde Dominic Thiem acusó el esfuerzo físico provocado por el calor, la prometedora Avanesyan comenzó con fuerza. Rompió el servicio de Linette en el cuarto juego para ponerse 1-3 arriba.

Acto seguido consiguió salvar tres bolas de break en contra y establecer el 1-4, poniendo tierra de por medio en el camino a alzarse con la final del campeonato. No quedaría ahí la cosa. De nuevo Avanesyan logró romper el saque de la polaca y servir para cerrar el set.

Tras varios ‘deuce’, Linette dispuso de una bola franca en la red que mandó fuera. Avanesyan se hizo con el primer set en apenas 27 minutos por un contundente 1-6. La polaca negaba con la cabeza fruto de la frustración al no ser capaz de frenar el ataque de la jugadora rusa de 21 años de edad.

El segundo set comenzó de otra forma para la número 44 del ranking WTA. Colocó el 2-0 arriba tras un juego que rozó los 10 minutos y romper el saque de Avanesyan, que se mostraba algo más errática que en el inicio del encuentro. Linette repitió la fórmula y dejó encarrilada la segunda manga después de conseguir otro break para el 4-0. Avanesyan esta vez no falló con su servicio pero no pudo hacer nada para evitar que Magda Linette le devolviera el 6-1 del primer set y llevar el partido al súper tiebreak para decidir la ganadora de la final.

Linette tomaba cierta ventaja en el desempate al poner el 5-2 en el marcador. No obstante, Avanesyan despertó a tiempo colocando la igualada a seis puntos. La final, más igualada que nunca, no se decidió hasta el definitivo 10-8 que puso Magda Linette. Primero con una derecha a la línea y posteriormente tras un error no forzado de Avanesyan, que vio como se le escapaba la final después de endosar un 1-6 en menos de media hora.