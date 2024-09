El Manchester City confirma la rotura del ligamento cruzado de Rodri

Mánchester/ El Manchester City confirmó este miércoles la grave lesión de la rodilla derecha que sufrió el centrocampista español Rodrigo Hernández en el partido del domingo contra el Arsenal.

El centrocampista español se marchó del campo en la primera parte contra el Arsenal tras un mal gesto en la rodilla derecha. Rodri visitó a varios especialistas en España y este miércoles el club confirmó que se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla.

"El Manchester City puede confirmar que Rodri ha sufrido una lesión en el ligamento de su rodilla derecha. La lesión ocurrió en la primera parte del empate a dos de este fin de semana contra el Arsenal en la Premier League. El centrocampista viajó a España para consultar a varios especialistas, tras las pruebas iniciales en Mánchester. Se siguen llevando a cabo análisis para conocer la extensión completa de la lesión y el pronóstico. Todo el mundo en el City le desea una pronta recuperación", dijo el City en un comunicado.

"No sabemos el diagnóstico definitivo, pero estará fuera mucho tiempo. Hay algunas opiniones que creen que no será tanto, pero desafortunadamente se ha lesionado. No sé durante cuánto tiempo, porque aún estamos esperando las últimas llamadas (de los doctores) y qué operación necesitará", dijo Pep Guardiola este martes después de eliminar al Watford en la Copa de la Liga.

"No queríamos esto, pero aún podemos tener una buena temporada. Confío en mis jugadores y tengo que encontrar una solución. Rodri es irremplazable y el equipo jugará sin el mejor centrocampista del mundo durante mucho, mucho tiempo. Es un gran golpe para nosotros, pero esto es fútbol y mi cometido es encontrar una solución", añadió Guardiola.