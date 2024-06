Mbappé corre al margen, dispara y aún es duda

Dusseldorf/A dos días del partido contra Países Bajos, este viernes en Leipzig, y casi dos jornadas después de la fractura de nariz sufrida el pasado lunes contra Austria, sigue en duda la participación del francés Kylian Mbappé en el duelo contra la selección neerlandesa, tras entrenarse aparte este miércoles, con una férula pequeña en la zona dañada, sin máscara, con carrera e incluso con tiros a portería.

Nada intenso, nada de juego con contacto, aún para el capitán y figura de la selección dirigida por Didier Deschamps, con el que también conversó durante unos minutos sobre el terreno de juego.

Fue la primera sesión del atacante desde que se fracturó la nariz en la noche del pasado lunes, cuando se descartó una operación inmediata, aunque no futura, y se decidió su continuidad en la competición, en la que jugará con una máscara protectora.

Este miércoles, sobre el campo de entrenamiento en el estadio de la ciudad alemana de Paderborn, no lucía tal protección, apenas un discreto apósito y férula, nada voluminoso, tras el choque fortuito con el hombro del defensa de la selección austriaca Kevin Danso. La inercia de su remate de cabeza derivó en el golpe. Incluso, Mbappé lo rememoró aparentemente con sus gestos, cuando conversó con Deschamps, según se pudo ver durante la sesión.

No está descartado para el segundo partido, aunque hay dudas

Sonriente en varios momentos, con un trote ligero al margen inicialmente, cuando apareció sobre el campo media hora después que sus compañeros, y con golpeo de balón después, la incógnita sigue sobre sus opciones de jugar contra Países Bajos.

No descartado aún, ya sólo queda un entrenamiento más para el partido, este jueves a las 18.30 horas en el escenario del encuentro (a las 17.30 horas es la rueda de prensa de Didier Deschamps y un jugador).

El partido tiene un aspecto decisivo para resolver la clasificación matemática, pero también el liderato del grupo D frente a Países Bajos. El ganador obtendrá ambos beneficios este viernes en el Red Bull Arena de Leipzig.

"Entiendo que Kylian es duda y aún no está descartado. Aún no se ha decidido. Es un jugador muy importante para nosotros. Es nuestro capitán. Un líder. Inevitablemente, esto tendrá impacto, sobre todo para los rivales. Pero tenemos un grupo excepcional. Tenemos recursos para suplir a Kylian. Sería un golpe duro (su posible baja ante Países Bajos), pero tenemos confianza total en todos", valoró horas antes su compañero Adrien Rabiot.

También recordó que el portero Wojcieh Sczcesny, compañero suyo en el Juventus Turín, sufrió una fractura nasal y rápidamente retornó a la competición: "No sé si es lo mismo que Mbappé. Fue operado al día siguiente, me parece, y dos días después estaba disponible para el siguiente encuentro. Regresó muy rápido. Por eso, cuando me dijeron la fractura de nariz de Kylian pensé que no era tan grave, porque podía estar disponible pronto".

"Cuando lo vi esta mañana, estaba un poco mejor. Se iba a hacer otras pruebas. No sé más. La buena noticia es que cuando lo vi esta mañana estaba mejor", valoró también a mediodía William Saliba, el central de Francia y del Arsenal, que surgió como titular contra Austria en la primera jornada del grupo D.